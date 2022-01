Diretta/ Algeria Guinea Equatoriale streaming video. già decisiva (Coppa d’Africa)

DIRETTA ALGERIA GUINEA EQUATORIALE: PUNTI IMPORTANTI!

Algeria Guinea Equatoriale, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 20.00 presso lo Japoma Stadium di Douala, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del gruppo E di Coppa d’Africa. Sfida probabilmente già decisiva con l’Algeria che, da detentrice del trofeo, è partita con un pareggio senza reti contro la Sierra Leone, sicuramente inaspettato alla vigilia ma che ha messo in evidenza le difficoltà offensive della squadra, che pure viene da una lunghissima imbattibilità, partita il 19 ottobre 2019 con l’ultima sconfitta subita contro il Marocco.

DIRETTA/ Tunisia Mauritania (risultato 2-0) video streaming tv: Mathlouthi e Khazri!

La Guinea Equatoriale dalla sua si è fatta sicuramente rispettare all’esordio nella competizione, perdendo solo di misura contro la quotata Costa d’Avorio. Per la piccola Nazionale sicuramente un momento ottimo, anche nelle qualificazioni Mondiali la Guinea Equatoriale ha sfiorato il colpo grosso, arrivando a un passo degli spareggi mancati per 2 soli punti di ritardo rispetto alla Tunisia prima nel girone.

DIRETTA/ Monza Perugia (risultato 1-0) streaming video tv: Valoti su rigore!

DIRETTA ALGERIA GUINEA EQUATORIALE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Algeria Guinea Equatoriale, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari a Venezia, ora la Roma!

PROBABILI FORMAZIONI ALGERIA GUINEA EQUATORIALE

Le probabili formazioni della diretta Algeria Guinea Equatoriale, match che andrà in scena al Japoma Stadium di Douala. Per l’Algeria, Djamel Belmadi schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: M’Bolhi; Bensebaini, Bedrane, Mandi, Atal; Brahimi, Belaili, Belkebla, Mahrez; Feghouli, Slimani. Risponderà la Guinea Equatoriale allenata da Juan Micha con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Sapunga; Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Nchama; Buyla, Machin, Ganet, Salvador; Nsue, Hanza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Japoma Stadium di Douala, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Algeria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Guinea Equatoriale, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA