Diretta Algeria Kenya/ Streaming video DAZN: quote, sfida incerta (Coppa d’Africa)

Algeria Kenya, in diretta dal 30 June Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera domenica 23 giugno alle ore 22.00. Sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: l’Algeria è squadra di tradizione e presenta in rosa una delle stelle del torneo, Mahrez del Manchester City. E’ reduce però da delusioni recenti, con due eliminazioni al primo turno nelle ultime tre edizioni di Coppa d’Africa. Il Kenya torna nella competizione dopo 15 anni ma è considerato una delle squadre di fascia più bassa. L’uomo chiave è senza dubbio la colonna di centrocampo Wanyama, reduce dalla finale di Champions League disputata con la maglia del Manchester City.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Algeria-Kenya non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ALGERIA KENYA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Algeria-Kenya, in diretta dal 30 June Stadium de Il Cairo, domenica 23 giugno alle ore 22.00. Algeria schierata presumibilmente con questo undici titolare col 4-3-3: M’Bolhi; Fares, Bensebaini, Tahrat, Atal; Guedioura, Bennacer, Feghouli; Mahrez, Brahimi, Bounedjah. All. Belmadi. Kenya che risponderà con un 4-5-1: Matasi; Omar, Mandela, Musa, Otieno; Ayoub Masika, Kahata, Odhiambo, Wanyama, Omondi; Olunga. All. Migne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Algeria favorita per la vittoria contro il Kenya. Quota per il segno 1 fissata a 1.45 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.20 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 7.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.05 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.70 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



