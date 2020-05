Diretta All Stars Racing Night/ Streaming video tv, Motogp VS Formula 1: chi vincerà?

Pubblicità

Appuntamento davvero speciale questa sera con la diretta dell’All Stars Racing Night, ovvero una competizione virtuale che vedrà protagonisti i piloti della Motogp contro i beniamini della Formula 1, impegnati in un Gp virtuale con le vetture del Mondiale GT, a partire dalle ore 21.00. Dopo dunque tanti appassionanti Gran premi virtuali che abbiamo vissuto in questi giorni di digiuno dalle competizioni reali (la stagione è stoppata per l’emergenza coronavirus), sia con i campioni del Motomondiale che del campionato di F1, ecco che questa sera si arriverà allo scontro diretto: lo spettacolo dunque sarà certo grandissimo. E l’attesa degli appassionati non potrebbe essere più grande: abbiamo visto già nelle scorse settimane la grande risposta del pubblico alle iniziative di Gp virtuali, di Motogp come di Formula 1. La diretta dell’All Stars Racing Night dunque si presenta subito come un evento unico e certo i protagonisti eccellenti non mancheranno, dal ferrarista Charles Leclerc al campionissimo della Motogp Valentino Rossi. Ricordiamo che la diretta avrà inizio solo alle ore 21.00 e che terreno di competizione sarà il tracciato di Misano, da percorrere con vetture del Mondiale GT.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per questo evento, unico nel suo genere, chiaramente è stata prevista un’ampia copertura mediatica. La diretta dell’All Stars Racing Night, con la sfida tra i campioni della Motogp contro quelli della Formula 1, sarà visibile in diretta tv alle ore 21.00 sul canale 2017 di Sky (Sky Sport F1): la diretta streaming video sarà dunque garantita per tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go. Segnaliamo poi che per questa speciale occasione, ad accompagnarci saranno due voci d’eccezione, ovvero quelle di Carlo Vanzini e Guido Meda, i principali commentatori Sky di F1 e Motogp.

DIRETTA ALL STARS RACING NIGHT: I PROTAGONISTI ATTESI IN PISTA

Come appena accennato prima, nella diretta dell’All Stars Racing Night di questa sera, gara virtuale che vedrà protagonisti i campioni della Motogp contro quelli della Formula 1, sono attesi concorrenti di grandissimo spessore, che pure già nei giorni scorsi abbiamo ammirato durante alcuni Gp virtuali (di categoria). Questa sera infatti hanno confermato la loro presenza idoli della formula 1 come il ferrarista Charles Leclerc e il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi: ma pure non mancheranno Albon (vincitore dell’ultimo GP a Interlagos), Russell, Norris e Latifi, ma pure il fratellino del pilota monegasco Arthur Leclerc. Pure per il fronte Motogp il ventaglio di concorrenti è di altissimo livello: non mancheranno infatti Valentino Rossi, Mattia Pasini e Pecco Bagnaia. Ma non ci fermiamo qui: alla vigilia infatti del grande evento pur hanno deciso di prendervi parte altri grandissimi personaggi del mondo dello sport, come i calciatori Alessio Romagnoli e Ciro Immobile (già veterani di un Gp virtuale in Formula 1 a testa) e le due star del Barcellona Courtois e Griezmann: pure non mancheranno anche Jean Eric Vergne (pilota di Formula E), Matteo Bobbi e l’ex star dell’NBA Tony Parker. Insomma ci attende una serata di grande spettacolo: non vediamo l’ora di viverla!



