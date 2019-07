Diretta Allen Slick-Nicolai Lupo/ Streaming video e tv: per i quarti!

Allen Slick-Nicolai Lupo, in diretta dal Rothebaum Stadium di Amburgo è la partita di Beach volley in programma oggi giovedì 5 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 16,45. Nuovo appuntamento bollente per la nostra coppia del Beach volley, presente da vera protagonista ai Mondiali di Beach volley maschile di Amburgo 2019: Nicolai e Lupo sono approdati agli ottavi di finale e ora toccherà sfidare gli americani per poter dare seguito al sogno iridato. La diretta Allen Slick Nicolai Lupo, sulla carta, pare alla portata dei nostri beniamini ma giunti a questo punto della manifestazione non e’ certo il caso di dare nulla per scontato.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Allen-Slick-Nicolai Lupo non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA ALLEN SLICK-NICOLAI LUPO: IL CONTESTO

Come detto prima la diretta Allen Slick-Nicolai Lupo non è certo appuntamento da sottovalutare visto che poi siamo arrecati ormai nelle fasi clou del tabellone dei Mondiali di Beach volley maschile di Amburgo. Come abbiamo però pure riportato, la nostra coppia di beachers ha tutte le carte in regole per strappare il pass per i quarti di finale: lo abbiamo visto nella fase a gironi, chiusa da capolista, come pure ieri nel match dei sedicesimi di finale contro il duo iraniano Salemi-Vakili. Pure la squadra statunitense non è da meno e pure nelle prime fasi del tabellone si è fatta ben valere. Non scordiamo inoltre che William Allen e Stafford Slick hanno fatto il biglietto per Amburgo in seguito al torneo di qualificazione continentale della NORCECA, dove sono arrivati primi, davanti quindi ai canadesi Saxton-O’Gorman, ai messicani Ontiveros-Virgen e ai cubani Gonzalo-Reyes. Non saranno quindi un avversario facile gli statunitensi quest’oggi: che ci dirà il campo?



