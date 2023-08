DIRETTA ALMERIA REAL MADRID/ Video streaming tv: dominio Blancos nei precedenti (19 agosto 2023)

DIRETTA ALMERIA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Parlando dei precedenti per la diretta di Almeria Real Madrid possiamo dire che la squadra di Carlo Ancelotti domina il quadro, come era lecito aspettarsi: per esempio, il pareggio raccolto nel gennaio 2011 al Power Horse Stadium (gol di Leonardo Ulloa e Esteban Granero) resta l’unico risultato positivo che l’Almeria sia riuscito a centrare nelle ultime 11 uscite, che per il resto parlano appunto di 10 vittorie da parte dei blancos tra cui anche un 5-0 esterno nel novembre di otto anni fa (a segno Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Isco e Alvaro Morata).

In panchina c’era Ancelotti, alla sua prima esperienza con il Real Madrid. In generale Almeria Real Madrid si è giocata 14 volte: il Real Madrid ha vinto in 11 occasioni, soltanto una volta l’Almeria ha festeggiato un successo e dunque si tratta di una data storica. Febbraio 2008, un Real Madrid che doveva ancora acquistare Cristiano Ronaldo – e allenato da Bernd Schuster – era caduto in trasferta per effetto dei gol messi a segno da Juanito e Alvaro Negredo. Chissà se oggi l’Almeria sarà in grado, dopo quasi 16 anni, di tornare a festeggiare una vittoria contro le merengues… (agg. di Claudio Franceschini)

ALMERIA REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Almeria Real Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Almeria Real Madrid arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

ECCO I BLANCOS

Almeria Real Madrid, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 19.30 presso il Power Horse Stadium di Almeria, sarà una sfida valida per la prima giornata della Liga spagnola. Nonostante sia stata giocata solamente una giornata di Liga, gli andalusi si trovano già in fondo alla classifica, mentre i blancos occupano la vetta. L’Almeria ha inaugurato il suo cammino in campionato con una sconfitta netta contro il Rayo Vallecano, concedendo ben due calci di rigore e lasciando a desiderare in fase offensiva. Dopo l’addio di giocatori di valore come Touré passato all’Atalanta, i biancorossi hanno faticato a trovare alternative in grado di superare le prestazioni di calciatori come Ramazani, Lazaro e Luis Suarez.

Ciò che emerge chiaramente è che l’Almeria sembra ancora in una fase di ristrutturazione. Questo non rappresenta certo il modo ideale per affrontare una squadra di calibro come il Real Madrid. I blancos, nel loro esordio stagionale, hanno ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Athletic Bilbao, dimostrando una notevole padronanza in campo. Rodrygo e un Bellingham già straripante hanno spazzato via qualsiasi resistenza dell’avversario, mentre la squadra di Ancelotti ha risposto prontamente alle cattive notizie provenienti dall’infermeria, riguardanti i gravi infortuni di Courtois ed Eder Militao.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Almeria Real Madrid, match che andrà in scena al Power Horse Stadium di Almeria. Per l’Almeria, Vicente Moreno schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marino; Pozo, Edgar, Babic, Akieme; Melero, Baba, Robertone; Ramazani, Suarez, Embarba. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, F.Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

ALMERIA REAL MADRID LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Almeria Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Bundesliga. La vittoria dell’Almeria con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.

