DIRETTA ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento di immergerci nella diretta di Altamura Audace Cerignola, ma non ancora sul rettangolo da gioco bensì da un punto di vista statistico. In questa rubrica infatti vedremo insieme qualche dato per capire quali saranno i trend delle due squadre, e grazie ad essi vedremo cosa ci propongono come favorita per i tre punti. Partiamo come di consueto dal team casalingo, squadra che punta molto sulla fase difensiva come mostra il dato sui 22 metri di distanza media dalla porta, questo però non permette alla squadra di avere una difesa di ferro, sono infatti 1,3 le reti subite in questa stagione con il 23% di essi presi a difesa schierata.

Gli ospiti invece sono tra le potenze difensive della stagione, in media subiscono 0,7 reti ogni novanta minuti e in attacco si affidano ad un contropiede strutturato come mostra il dato sul 26% di gol fatti in azioni che contengono almeno dieci passaggi prima del tiro in porta. La favorita sembra essere già stata decretata dai numeri ma andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Altamura Audace Cerignola, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Altamura Audace Cerignola? Potrete farlo abbonandovi a Sky, pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece potrete fare affidamento all’applicazione di Sky Go.

MATCH FONDAMENTALE

Una partita che per i padroni di casa è priva di significato a livello di classifica. La diretta Altamura Audace Cerignola, in programma sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30, di base conta solamente per gli ospiti gialloblu.

Infatti l’Altamura è troppo avanti per retrocedere ma troppo indietro per i playoff. Una situazione di pace e tranquillità nonostante ne abbia perse quattro di fila contro Potenza, Messina, Picerno e Trapani nell’ultima giornata.

L’Audace Cerignola invece è seconda in classifica a -5 dall’Avellino. Con sole due gare da giocare, lo scarto può essere esagerato ma i pugliesi ormai devono provarci in tutti i modi, non replicando il risultato dell’ultima gara ovvero la sconfitta per 4-2 col Benevento.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA

L’Altamura giocherà con il modulo 3-5-2 con Spina in porta, difeso dal terzetto Rizzo, De Santis e Silletti. A centrocampo Manè, Franco, Rolando, D’Amico e Grande mentre a guidare l’attacco saranno Simone e Palermo.

Il Cerignola giocherà a specchio con Greco tra i pali, retroguardia composta da Martinelli, Gonnelli e Romano. Nella zona nevralgica del campo vedremo Volpe, Bianchini, Capomaggio, Tascone e Russo con D’Andrea e Salvemini in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA

Favorita e non di poco la squadra ospite dato che l’Audace Cerignola è a 1.88 con l’1 per l’Altamura a 3.70 e il pareggio a 3.15. Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.71.