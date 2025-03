DIRETTA ALTAMURA CASERTANA: OCCASIONE PUGLIESE!

La diretta Altamura Casertana prende il via alle ore 18:30 di mercoledì 12 marzo, nel turno infrasettimanale della Serie C 2024-2025, per la 31^ giornata, abbiamo una sfida che nel girone C riguarda le zone basse della classifica, ma bisogna specificare che l’Altamura, che aveva decisamente rallentato il suo passo.

Video Casertana Benevento (1-1)/ Gol e highlights: Manconi firma il parI (Serie C, 9 marzo 2025)

Nell’ultimo turno ha raccolto una fondamentale vittoria sulla Juventus Next Gen, peraltro in trasferta, ha battuto una rivale diretta per la salvezza e in questo modo si è messa ancor più al sicuro, aspettando di verificare la reale situazione della Turris è stato un grande colpo che ora va confermato con questa bella opportunità casalinga.

DIRETTA/ Casertana Benevento (risultato 1-1) video streaming tv: derby in pareggio (9 marzo 2025)

La Casertana non vince da cinque giornate, se non altro domenica sera ha fermato il Benevento e dunque ha ottenuto un pareggio che può dare morale.

Resta però il fatto che tra i falchetti e i pugliesi ci sono ben 10 punti di distanza e che la squadra campana ne deve recuperare la metà al Latina, situazione che è tutt’altro che rosea e che “chiama” una vittoria questo pomeriggio per provare a non arrivare con l’acqua alla gola nelle giornate decisive.

Come andranno le cose nella diretta Altamura Casertana? Vedremo, intanto possiamo dare uno sguardo alle probabili formazioni della partita.

Diretta/ Juventus Next Gen Altamura (risultato finale 1-2): Grande la risolve! (Serie C, 8 marzo 2025)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV ALTAMURA CASERTANA: COME VEDERE

Va segnalato che per la diretta Altamura Casertana bisognerà andare su Sky Sport in tv e in diretta streaming video su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALTAMURA CASERTANA

Da valutare come Daniele Di Donato preparerà la diretta Altamura Casertana: possiamo ipotizzare non troppo turnover, però sugli esterni di difesa qualcosa potrebbe cambiare con Dibenedetto o Ortisi in campo a sinistra con Grande a destra e la coppia Silletti-Rizzo a proteggere Antonino Viola.

A centrocampo ecco l’inserimento di Andreoli per Dipinto mentre vengono confermati Daniele Franco e Ganfornina, ci aspettiamo poi che il bomber Leonetti sia presente (ma occhio a Dutra) e che Rolando e D’Amico, insidiato da Onofrietti, possano nuovamente accompagnarlo dalle fasce.

La Casertana di Massimo Pavanel si presenta con un 4-3-3 nel quale Paglino e Falasca sono i terzini, Zanellati il portiere con davanti due centrali in Kontek e Bacchetti (o Frison), poi avremo un centrocampo nel quale non ci sono troppe alternative, una è Bianchi che può sostituire Collodel o Damian che però restano in vantaggio allo stesso modo di Damian.

Infine ecco il tridente offensivo nel quale Carretta e Vano sembrano certi delle loro maglie, invece Yayah Kallon e Axel Bakayoko possono pensare di insidiare Bunino per completare il reparto avanzato della squadra.