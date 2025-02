DIRETTA ALTAMURA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Altamura Catania vede i siciliani leggermente favoriti, soprattutto per una migliore media realizzativa (1.52 gol a partita contro 1.19) e un numero di vittorie superiore. Tuttavia, la difesa dell’Altamura appare più vulnerabile, subendo in media 1.3 reti a gara rispetto all’1.11 del Catania. Entrambe le squadre registrano un’alta percentuale di partite con almeno due gol segnati (Over 1.5), con l’Altamura che arriva addirittura all’88.89%. Il dato sugli Over 2.5, invece, vede il Catania leggermente avanti (48.15% contro 33.33%).

Sul piano disciplinare, l’Altamura è una squadra più fallosa, con 82 cartellini ricevuti contro i 70 del Catania. I padroni di casa dovranno cercare di sfruttare la loro aggressività e l’alta frequenza di partite con più di un gol per mettere in difficoltà gli avversari. Il Catania, invece, può puntare sulla maggiore solidità difensiva e su un attacco più prolifico per portare a casa il risultato. Adesso è il momento del commento live della diretta di Altamura Catania, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Altamura Catania, come vedere la partita in streaming video

Per seguire la diretta Altamura Catania andare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 252), o accedere alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv

Altamura Catania, pugliesi cercano di allontanare la zona playout

La diretta Altamura Catania andrà in scena allo Stadio Comunale Tonino d’Angelo e ad affrontarsi in campo sono due squadre che lottano per obiettivi diversi ma non opposti, hanno affrontato fino a qui il campionato in maniera tranquilla senza essere mai a rischio e vogliono consolidare la loro posizione.

I padroni di casa sono 14° in classifica con 33 punti, a metà e a distanza dalla zona playout ma anche da quella playoff, nell’ultima uscita stagionale sono riusciti a pareggiare 1-1 in casa del Monopoli. Gli ospiti invece hanno obiettivi un po’ più alti cercando di raggiungere la Serie B tramite i playoff, sono 9° in classifica con 39 punti e anche loro nell’ultima partita hanno pareggiato 1-1 contro la Casertana.

Formazioni Altamura Catania, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Altamura Catania delle 15.00 i padroni dovrebbero essere schierati dal tecnico Daniele Di Donato con il solito 3-4-2-1 con Viola tra i pali, De Santis, Silletti e Rizzo difensori centrali, Mane e Ortisi sulle fasce con Bumbu e Dipinto a completare il centrocampo, Rolando e Leonetti trequartisti alle spalle dell’unica punta Simone.

Gli ospiti guidati dal tecnico Domenico Toscano invece saranno messi in campo confermando il 5-3-2 dell’ultima partita con Dini in porta, Guglielmotti e Celli esterni bassi, Allegretto, Del Fabro e Ierardi difensori centrali, Castillo, Di Tacchio e De Rose in mezzo al campo, coppia d’attacco formata da Inglese e De Paoli

Scommessa Altamura Catania, quote e possibile risultato finale

La diretta Altamura Catania è una gara che si prospetta non essere troppo emozionante, entrambe le squadre preferiscono non prendere gol piuttosto che giocare all’attacco e sono alla ricerca di punti comodi per consolidare la propria posizione di vantaggio in classifica sugli avversari.

I padroni di casa poi vogliono continuare l’ottimo stato di forma che li ha visti subire una sola sconfitta nelle ultime 7 partite, mentre gli ospiti è da 5 partite che portano a casa punti e non sembrano avere intenzione di fermarsi. Secondo bet365 il risultato più probabile è la vittoria del Catania vista la quota di 2.45, poco più alta la quota della vittoria del Team Altamura a 2.75, mentre il pareggio tra le due è quotato 3.00