Diretta Altamura Cavese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tonino D'Angelo per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA ALTAMURA CAVESE (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Partenza propositiva in questa diretta dell’Altamura, che nei primi minuti di gioco prende subito in mano il pallino del match contro la Cavese. I padroni di casa provano a colpire con una manovra insistita che porta Simone a ricevere palla in area di rigore: l’attaccante è pronto a calciare a botta sicura, ma un difensore ospite si immola e devia la conclusione, salvando i campani da quello che poteva essere un avvio in salita.

Il ritmo resta alto e l’Altamura dà l’impressione di voler imporre il proprio gioco fin dall’inizio, mentre la Cavese per ora si affida alla compattezza difensiva per respingere le prime folate offensive dei pugliesi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALTAMURA CAVESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Altamura Cavese, una delle partite che potrebbe regalare più grattacapi ai due tecnici. Come facciamo a dirlo? Basta guardare i numeri delle due squadre pèer rendersene conto. L’Altamura naviga una stagione priva di eccessi offensivi, con una media modesta di 0,71 gol a partita, mentre la difesa soffre un po’ di più, incassando circa 1,57 reti a gara. Sul fronte opposto, la Cavese concede meno dell’Altamura, mantenendo una media di circa 1,14 gol subiti per partita, più contenuta rispetto alla produzione offensiva leggermente superiore della squadra di casa.

In termini di tiro, l’Altamura sembra proporre qualcosa in più in termini di quantità, ma la precisione resta un punto da affilare. Si prevede quindi una sfida combattuta tra una squadra pragmatica e una difesa meno solida ma tecnicamente organizzata. Adesso via al commento live della diretta di Altamura Cavese, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il nostro solito racconto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALTAMURA CAVESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su Sky Sport 255 che verrà trasmessa in televisione la diretta Altamura Cavese, esclusiva dell’emittente satellitare Sky. L’evento sportivo sarà a disposizione pure per coloro i quali decidessero di optare per la visione in streaming sfruttando l’applicazione Sky Go.

ALTAMURA CAVESE, NESSUNA VITTORIA PER ENTRAMBE

Comincia domenica 7 settembre 2025 alle ore 20:30 la diretta Altamura Cavese. Presso lo Stadio Tonino D’Angelo sia i padroni di casa che gli ospiti sognano di ottenere la prima vittoria in questa nuova annata 2025/2026 dopo aver perso e pareggiato nelle prime tre uscite ufficiali della stagione.

I pugliesi sono stati protagonisti in negativo a causa dell’avvio da incubo vissuto finora e che è coinciso con tre sconfitte in altrettante partite disputate. Il Team è stato eliminato nella Coppa Italia Serie C ai trentaduesimi di finale dalla neo promossa Casarano ed in campionato le cose sono andate altrettanto male.

I biancorossi hanno rimediato un 3 a 1 in trasferta contro la Casertana ed hanno poi fallito l’esordio davanti al proprio pubblico rimediando un poker col Crotone, senza nemmeno riuscire a segnare un solo gol. Nemmeno i metalliani hanno combinato di meglio, non avendo segnato neanche una rete nei primi tre impegni affrontati.

I blufoncé arrivano dalla sconfitta patita di misura per 1 a 0 in Coppa Italia Serie C contro il Potenza e nella prima giornata del nuovo campionato hanno pareggiato in trasfera chiudendo a reti inviolate la sfida con il Sorrento. Nell’ultimo weekend i campani sono infine finiti ancora KO non essendo stati in grado di recuperare fra le mura amiche dopo il gol siglato da Forte del Catania ad inizio ripresa.

DIRETTA ALTAMURA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il calcio d’inizio della diretta Altamura Cavese, passiamo adesso in rassegna le probabili formazioni evidenziabili alla vigilia del match. Il modulo 3-5-2 con Spina in porta protetto da Zazza, Poli e Silletti, Mbaye, Dipinto, Crimi, Grande e Nicolao nel mezzo e Curcio con Rosafio in attacco dovrebbe essere la soluzione adottata dal tecnico Devis Mangia riguardo ai padroni di casa. Il 3-4-2-1 con Boffelli fra i pali schermato da Evangelisti, Piana e Loreto, Macchi, Munari, Fornito e Pelamatti in mediana, Diarrassouba sulla trequarti Fella in appoggio al centravanti Guida sarà invece il tipo di schieramento selezionato per gli ospiti da mister Prosperi.

DIRETTA ALTAMURA CAVESE, LE QUOTE

Cosa ci dicono le quote Snai per immaginare il pronostico circa la diretta Altamura Cavese? Gli ospiti potrebbero essere leggermente favoriti, infatti un successo campano varrebbe 2,30 volte la posta in palio, mentre curiosamente il segno 1 e il segno X sulla carta si equivalgono a 2,95.