Diretta Altamura Crotone streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA ALTAMURA CROTONE: CACCIA AI PRIMI PUNTI!

Presentiamo la diretta Altamura Crotone che, in programma alle ore 18:00 di domenica 31 agosto 2025, si gioca per la seconda giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. È un match tra due squadre che cercano i primi punti in campionato, avendo perso all’esordio: l’Altamura lo ha fatto sul campo della Casertana.

DIRETTA/ Casertana Altamura (risultato finale 3-1): autogol di Spina! (Serie C, oggi 25 agosto 2025)

A lungo rivelazione del girone C lo scorso anno, da neopromosso, il club pugliese va ora alla ricerca di conferme sapendo che ripetersi è sempre complicato, soprattutto in un raggruppamento che nel corso delle ultime stagioni ha mostrato di essere iper competitivo e con tante squadre in lotta per le prime dieci posizioni.

DIRETTA/ Crotone Benevento (risultato finale 1-2): accorcia Gomez (Serie C, oggi 25 agosto 2025)

Il Crotone nell’ultimo campionato è arrivato quarto in classifica, ma si è fermato nei playoff: ha dunque bisogno del salto di qualità, ma per ora non è arrivato anche se il ko interno contro il Benevento poteva essere messo in conto.

Adesso dunque scopriremo quale delle due squadre, se non entrambe, raccoglierà il primo bottino stagionale; siamo davvero vicini alla diretta Altamura Crotone, sfruttiamo allora questo tempo che ci resta a disposizione per provare a capire in che modo gli allenatori potrebbero disporre i loro uomini sul terreno di gioco, valutando insieme le probabili formazioni.

Video Vicenza Crotone/ (1-0) highlights e gol: Ferrari manda i veneti in semifinale (Serie C, 21 maggio 2025)

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA ALTAMURA CROTONE

La diretta Altamura Crotone è disponibile per tutti gli abbonati del satellite su Sky Sport 254, mentre in diretta streaming video come sempre si potrà seguire su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA CROTONE

Nel 4-3-3 di Devis Mangia per la diretta Altamura Crotone tante scelte potrebbero essere confermate: quasi certamente la difesa con Zazza e Fabrizio Poli che proteggono il portiere Spina, poi i due terzini Ibrahima Mbaye e Nicolao che vanno anche a supporto di un centrocampo nel quale Dipinto gioca in qualità di vertice basso, con Crimi e Grande (Mogentale e Ganfornina le alternative) sulle mezzali. Nel tridente occhio a Peschetola come eventuale esterno tattico, in luogo di D’Amico; poi Rosafio a destra e Curcio che è in vantaggio su Simone come centravanti.

La risposta di Emilio Longo per il suo Crotone è un 4-2-3-1: Vinicius e Andrea Gallo in mezzo al campo a blindare una difesa con Cocetta e Cargnelutti centrali davanti a Merelli e Daniel Leo e Groppelli sugli esterni, davanti invece sulle corsie laterali potrebbero operare stavolta Poivanello, pronto a prendere il posto di Zunno, e Maggio che invece andrebbe sulla sinistra anche se Kevin Bruno può rappresentare una buona opzione, anche per la mattonella centrale con Stronati dunque in bilico. Come prima punta resta Guido Gomez la scelta numero uno dell’allenatore degli squali, ma Murano e Tumminello difficilmente si possono considerare riserve.

PRONOSTICO E QUOTE ALTAMURA CROTONE

Sulla diretta Altamura Crotone abbiamo anche le quote fornite dall’agenzia Snai, con gli squali favoriti da un valore corrispondente a 2,00 volte la giocata sulla loro vittoria; invece il segno 1 che regola il successo della formazione pugliese vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto, una quota che tra l’altro è molto simile a quella prevista per il pareggio (segno X) che arriva infatti a 3,20 volte l’ammontare della posta in palio.