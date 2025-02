DIRETTA ALTAMURA GIUGLIANO, CI SI GIOCA L’ACCESSO AI PLAYOFF

E’ una diretta Altamura Giugliano da non perdere quella di sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Tonino D’Angelo il Team Altamura accoglie il Giugliano in una sfida che vale l’accesso ai playoff viste le posizioni in classifica occupate dalle due squadre. Gli ospiti hanno trentaquattro punti e stanno all’undicesimo posto, dietro il Sorrento che ha lo stesso bottino, mentre i pugliesi occupano la dodicesima piazza solitaria con i loro trentadue punti sin qui ottenuti nel girone C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando.

I biancorossi arrivano dal pareggio maturato per 1 a 1 in trasferta contro la Cavese nello scorso turno del torneo ed i campani sono invece stati in grado di avere la meglio sul Foggia per 2 a 1 ritrovando un successo dopo ben tre sconfitte consecutive rimediate precedentemente a quell’impegno. Per rientrare nei playoff basta dunque molto poco ad entrambe le compagini che dovranno però anche stare attente alla presenza alle loro spalle della Juventus Next Gen, pronta ad approfittare della situazione con i suoi trentuno punti.

DIRETTA ALTAMURA GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque sia un abbonato all’emittente satellitare di Sky potrà vedere senza problemi la diretta Altamura Giugliano sia in televisione, sintonizzando l’apparecchio sul canale Sky Sport 253, sia in streaming, usufruendo dell’applicazione di Sky Go anche in movimento.

ALTAMURA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il pareggio dello scorso weekend non dovrebbe spingere mister Di Donato a modificare il 4-1-4-1 con Viola, F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Ganfornina, Rolando, Grande, Bumbu, D’Amico e Leonetti considerando le probabili formazioni della diretta Altamura Giugliano a partire dai biancorossi. Dal primo minuto dovrebbe essere riconfermato pure il 4-3-3 con Russo, Valdesi, Minelli, Caldore, Solcia, De Rosa, Vallarelli, Celeghin, Del Sole, Padula e Balde da parte del tecnico Bertotto per i suoi gialloblu.

DIRETTA ALTAMURA GIUGLIANO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano abbastanza certi riguardo al vincitore uscente dalla diretta Altamura Giugliano guardando un attimo le quote proposte. Il pronostico dell’esito finale di questo match sorride ai padroni di casa con l’1 pagato a 2.10 da agenzie come ad esempio Sisal. Più complessa invece la strada che porta ai tre punti in palio per i gialloblu, dati vittoriosi con il 2 a 3.20, avendo quindi più o meno le stesse chances di rientrare in Campania con un pareggio, dove l’x è fissato infine a 3.25.