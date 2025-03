DIRETTA ALTAMURA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri relativi alla diretta di Altamura Latina? Cerchiamo di capire che tipo di partita andremo a vedere guardando i dati e le statistiche che sono disponibili sul sito della lega Serie C. Iniziamo partendo dall’Altamura, squadra che rispetto a inizio stagione sta vivendo un periodo in cui riesce a mettere a referto l’80% dei passaggi tentati, arrivando a circa il 49% di media di possesso palla, questo però ha lasciato invariato il numero di gol concessi, ancora troppo alto e si aggira sull’1,4.

Il Latina invece non riesce a scollarsi di dosso l’1,8 reti concesse ogni giornata, un trend che dura da ormai due mesi. I nerazzurri poi non riescono a segnare con continuità, un gol solo ogni 90 minuti che si traduce in una pessima posizione di classifica. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Altamura Latina, il fischio di inizio è ormai vicino e noi non vogliamo assolutamente perdercelo perché con esso inizierà il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALTAMURA LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’occasione di vedere la dietta Altamura Latina sarà garantita da Sky. Chi è abbonato all’emittente satellitare potrà seguire il match in ogni suo minuto sia in streaming con l’applicazione di Sky Go oppure anche in televisione sul canale Sky Sport 255.

A RIDOSSO DELLA ZONA RETROCESSIONE

Si scende in campo sabato 1 marzo 2025 alle ore 15:00 per la diretta Altamura Latina. Presso lo Stadio Tonino D’Angelo i biancorossi proveranno a tenere a debita distanza i nerazzurri e la zona retrocessione essendo ora quattordicesimi con i loro trentaquattro punti. I pugliesi non vincono però da quattro partite ed hanno pareggiato nelle ultime due gare disputate, compresa quindi la sfida con il Catania dello scorso weekend di campionato. I padroni di casa non possono permettersi di farsi avvicinare dai diretti rivali di giornata correndo anche il rischio di essere superati dalla Cavese, distante appena un punto, mirando invece a superare sia il Foggia che la Juventus Next Gen davanti a loro.

Un po’ più problematica risulta la situazione del Latina, in sedicesima posizione con trenta punti. Sempre che i campani vengano battuti, i pontini potrebbero dunque agganciare la Cavese in caso di vittoria in modo tale da scongiurare pure il pericolo rappresentato dalla Casertana, lontana appena due punti. Pure ai Leoni Alati manca il successo da qualche tempo avendo pareggiato infatti contro il Benevento solo dopo aver oltretutto subito una sonora cinquina da parte del Giugliano. I tre punti non arrivano per il Latina da quando ha battuto i Metalliani tra le mura amiche.

DIRETTA ALTAMURA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Avendo evitato ancora una volta la sconfitta nello scorso turno, possiamo presumere che anche nelle probabili formazioni della diretta Altamura Latina verrà impiegato il modulo 3-4-1-2 con Viola, De Santis, Rizzo, Ortisi, Manè, Dipinto, Ganfornina, D’Amico,. Leonetti, Rolando e Simone da parte dei padroni di casa. Seguendo lo stesso ragionamento anche il tecnico Boscaglia potrebbe dunque essere propenso a riproporre il 3-5-2 affidandosi a Zacchi, Marenco, E. Vona, Motolese, Rapisarda, Petermann, Scravaglieri, Riccardi, Improta, Ekuban e Mastroianni.

DIRETTA ALTAMURA LATINA, LE QUOTE

Pugliesi favoriti per la vittoria oggi pomeriggio nella diretta Altamura Latina. Questo almeno pensa l’agenzia Snai, che ci propone il segno 1 a 1,80, mentre un pareggio varrebbe 3,25 volte la giocata. Credete invece nel successo del Latina? Il segno 2 vi premierebbe con una vincita 3,90 volte la giocata.