Diretta Altamura Picerno, rossoblù sicuri dei playoff

La diretta Altamura Picerno dello Stadio Comunale Tonino D’Angelo sarà valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C e potrebbe essere lo spartiacque per i pugliesi che dal risultato potranno avere un’idea definitiva di quale sarà l’esito della loro stagione, infatti dopo la sconfitta 3-1 in casa del Messina la loro distanza dai playoff è aumentata arrivando a 4 punti portando la prossima partita ad essere fondamentale per continuare a provare la risalita.

Per la squadra della Basilicata invece la stagione è già finita, il loro posto nei playoff è abbastanza sicuro e possono prendere queste ultime partite di stagione per provare a limare gli ultimi dettagli in attesa delle sfide ad eliminazione diretta successive alla trentottesima giornata, come già mostrato nella vittoria 2-0 con il Sorrento.

Diretta Altamura Picerno streaming video, dove vedere la partita

Il campionato di Serie C e tutte le sue partite sono trasmesse dalle reti di Sky Sport chi vorrà vedere la diretta Altamura Picerno dovrà quindi sottoscrivere l’abbonamento alla pay tv e successivamente potrà alla 15.00 fruire dell’incontro tramite i canali Sky Sport Calcio, dove va in scena la Diretta Gol, e Sky Sport o anche in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv.

Altamura Picerno, probabili formazioni

La diretta Altamura Picerno è una sfida importante soprattutto per i pugliesi che porterà i due tecnici a non privarsi di nessuno dei loro migliori giocatori, per questo Daniele Di Donato proporrà nuovamente il 3-4-1-2 con Viola, Rizzo, De Santis, Silletti, Grande, Dipinto, Franco e Ortisi, D’Amico, Ganfornina e Leonetti. Diverso il modulo con cui Francesco Tomei schiererà i suoi, Merelli in porta, difesa a 4 con Guerra, Manetta, Pagliai e Salvo, 2 mediani Maselli e Franco, 3 trequartisti Petito, Volpicelli ed Esposito e 1 solo attaccante Maiorino.

Altamura Picerno, quote e pronostico

Il risultato della diretta Altamura Picerno è incerto nonostante i rossoblù siano in un momento di forma migliore che li ha visti inanellare una serie di 14 risultati positivi consecutivi grazie ai quali si sono assicurati la presenza nei playoff, i biancorossi però dalla loro hanno il pubblico che dagli spalti cercherà di spingere la squadra di casa per far si che riesca a portare a casa i 3 punti che darebbero una grossa spinta in classifica.

Ecco poi alcuni numeri per chi fosse interessato alle scommesse forniti da Pokerstars, la vittoria dell’Altamura ha un valore basso di quotazione che è assegnato a 2.50, la vittoria del Picerno invece è più alta anche se di poco ed è pagata a 2.62, l’eventualità che le due squadre pareggino invece è vista a 3.00.