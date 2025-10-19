Diretta Altamura Picerno streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA ALTAMURA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci avviciniamo al fischio di inizio della diretta di Altamura Picerno, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti questa sera. Per farlo ci affideremo ai numeri, in maniera tale che le statistiche ci indichino la squadra da seguire. L’Altamura ha costruito la sua identità su equilibrio e solidità: 1,4 xG a partita, 0,8 xGA, e una difesa che respinge l’82% dei tiri interni all’area, miglior dato del girone. Il 63% delle azioni pericolose parte dalla fascia sinistra, dove i biancorossi trovano ampiezza e superiorità numerica.

Il Picerno risponde con un calcio più verticale e reattivo: 46% di possesso medio, ma 1,6 xG e una percentuale realizzativa altissima (32% dei tiri nello specchio trasformati in gol). Il 40% delle sue reti arriva da azioni di transizione, a conferma della pericolosità negli spazi aperti. A livello atletico, equilibrio: 10,6 km percorsi per giocatore per entrambe, ma più falli tattici dei padroni di casa (15,3 a gara contro 11,9). Sul piano temporale, l’Altamura tende a colpire nella prima parte (45% dei gol entro il 35’), mentre il Picerno cresce nella ripresa (58% dopo il 60’). Ora via al commento live della diretta di Altamura Picerno, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

ALTAMURA PICERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Altamura Picerno in tv, anche tramite i servizi collegati di diretta streaming video, il riferimento è l’abbonamento a Sky Sport oppure Now Tv.

ALTAMURA PICERNO: ATTENZIONE ALLA CLASSIFICA

Una bella serata di calcio in compagnia della diretta Altamura Picerno è quella che ci attende alle ore 20.30 di oggi, domenica 19ottobre 2025, per la decima giornata del girone C della Serie C, in casa dei pugliesi e quindi davanti al pubblico dello Stadio Antonio D’Angelo di Altamura.

I padroni di casa del Team Altamura arrivano da una pesante sconfitta sul campo del Benevento: era una trasferta difficile, ma perdere 4-0 non fa mai bene. Più in generale, finora il campionato 2025-2026 si sta rivelando sofferto per i pugliesi, infatti ci sono appena 8 punti in classifica per l’Altamura, che avrebbe bisogno di una vittoria per rilanciarsi.

Il discorso è d’altronde molto simile per gli ospiti del Picerno, dal momento che la squadra della Basilicata è giusto una lunghezza più avanti, a quota 9 punti in classifica. Inoltre, anche per il Picerno c’è un brutto scivolone da provare a riscattare, dal momento che i lucani settimana scorsa hanno perso per 0-2 in casa contro la Casertana.

L’obiettivo quindi è lo stesso, però naturalmente il riscatto non potrà essere per due – salvo un pareggio, che comunque cambierebbe ben poco nelle stagioni delle due formazioni. Ci vorrebbe una vittoria per provare a dare la svolta e rilanciarsi verso posizioni di classifica migliori, chi ci riuscirà nella diretta Altamura Picerno?

PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA PICERNO

Nelle probabili formazioni della diretta Altamura Picerno, i padroni di casa di mister Devis Mangia cercheranno il riscatto con un modulo 3-4-3, quindi offensivo almeno nelle intenzioni. In porta Viola, mentre la difesa titolare dell’Altamura potrebbe prevedere Lepore, Poli e Silletti; linea a quattro in mezzo al campo per i pugliesi con Grande, Dipinto, Nazzaro e Mogentale, infine citiamo Rosafio, Simone e Curcio nel possibile tridente d’attacco del Team Altamura.

Per gli ospiti del Picerno va considerata la squalifica di Maselli e soprattutto l’arrivo del nuovo allenatore Valerio Bertotto. Vedremo se ci saranno dei cambiamenti rispetto al modulo 3-5-2, che citiamo con Summa in porta; Veltri, Frison e Vimercati nella difesa a tre; un folto centrocampo a cinque con Salvo, Esposito, Marino, Graziani e Perri; infine in attacco i titolari per il Picerno dovrebbero essere Energe e Abreu.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine il pronostico sulla diretta Altamura Picerno, che si annuncia molto equilibrato secondo le quote Snai: una vittoria casalinga varrebbe 2,55 contro il 2,50 del segno 2, di un soffio favorito. Qualcosa in più sei vincerebbe con il segno X, perché il pareggio stasera in Puglia vale 3,15.