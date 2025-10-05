Le informazioni sulla Diretta Altamura Potenza la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA ALTAMURA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti alla diretta Altamura Potenza: partita questa che potrebbe essere raccontata anche attraverso i suoi precedenti, non mancano le sfide ma è anche vero che sono appena sei quelle andate in scena nel terzo millennio, per la precisione dal 2017, tre di queste in Serie D perché abbiamo anche una sfida valida per la Coppa Italia di categoria, nella quale il Potenza aveva vinto 2-1 in casa. A proposito, i lucani quell’anno erano dominanti e, nonostante un Altamura comunque di alta classifica, avevano sempre vinto: addirittura 5-1 al Viviani in campionato, ma anche 1-0 nella trasferta disputata a inizio febbraio.

In quel caso aveva deciso il bomber Carlos França, incredibilmente già al gol numero 21 del suo torneo; l’Altamura ha battuto il Potenza negli ottavi di Coppa Italia Serie C un anno fa, a novembre (partita terminata ai rigori) e in campionato nel marzo 1992, ma sempre in Basilicata. A domicilio non ha mai vinto, ed è anche sotto nel bilancio con due affermazioni (quelle citate), quattro sconfitte e quattro pareggi. Adesso accomodiamoci, il passato è passato ed è il presente quello che ci interessa, e possiamo finalmente raccontarlo: è il momento di vivere insieme la diretta Altamura Potenza, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Altamura Potenza, dove seguire la partita

La diretta Altamura Potenza sarà in campo alle 17.30 e per chi dovesse essere interessato potrà essere seguita in contemporanea comodamente da casa propria ma solo in caso di possessione di un abbonamento ai servizi di Sky Sport che trasmetterà l’incontro sul canale Sky Sport (canale 254) oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Altamura Potenza, rossoblù aggrappati ai playoff

Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre 2025, l’ottava giornata del girone C di Serie C offrirà la diretta Altamura Potenza che si terrà allo Stadio Comunale Tonino d’Angelo e nella quale si sfideranno due squadre ormai veterane della competizione che cercano la qualificazione ai playoff da cui poi sperano di poter raggiungere la Serie B, i biancorossi però in questo momento in classifica sono più vicini alla zona playout che a quella per la seconda parte di stagione che però dista solo 3 punti, che sperano di conquistare in questa occasione, dopo il pareggio 0-0 in casa del Latina.

Per i rossoblù invece la situazione in classifica è decisamente migliore visto che fino ad oggi sono riusciti a rimanere sempre aggrappati alla corsa playoff, anche grazie all’ultima vittoria 1-0 contro l’Atalanta U23, e non hanno alcuna intenzione di perdere questo treno nonostante dovranno lottare con tutte le loro forze per riuscire ad ottenere questo traguardo alla fine dell’anno.

Diretta Altamura Potenza, probabili ventidue in campo

Non c’è dubbio che per la diretta Altamura Potenza i due tecnici faranno affidamento sui loro migliori giocatori, quelli che con maggiore probabilità possono portarli alla vittoria, per questo Pietro De Giorgio si affiderà nuovamente allo stesso 4-3-3 vincitore dell’ultima sfida con Alastra come portiere, Novella, Riggio, Camigliano e Rocchetti come difensori, Castorani, Felippe e Siatounis come centrocampisti e come attaccanti Petrungaro, Selleri e D’Auria. La risposta dei biancorossi di Devis Mangia invece dovrebbe arrivare con un 4-2-3-1 nel quale ci saranno Viola, Grande, Silletti, Poli e Lepore, Nazzaro e Dipinto, Ortisi, Curcio e Mogentale, e Simone.

Diretta Altamura Potenza, quote e possibile esito finale

Per tutti gli interessati alle scommesse ecco i valori che Sisal ha deciso per i possibili risultati che alla fine dei 90 minuti potrebbero verificarsi, una squadra è nettamente favorita e contrariamente a quello che si può pensare non è quella di casa ma i rossoblù la cui vittoria infatti è quotata a 2.05. Per la vittoria biancorossa bisogna salire fino al valore più alto di tutti che sarà pari a 3.25 e che è poco maggiore al pareggio, un risultato inutile per entrambe le formazioni e che verrà pagato 3.20 nel caso in cui dovesse verificarsi, in tutto questo tenere d’occhio anche l’under visto che entrambe non sono squadre da molti gol.