Diretta Altamura Salernitana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal D'Angelo per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C

DIRETTA ALTAMURA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Altamura Salernitana, in questo caso parlando delle statistiche che permettono alle due squadre di comporre un match equilibrato. Diamo spazio ai trend adesso: L’Altamura prosegue la sua stagione di alto livello con dati notevoli: 53% di possesso medio, 1,8 xG, 1,4 xA, e un baricentro alto (44 metri). Il 62% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, con una squadra che ama dominare il gioco. In difesa, stabilità (0,9 xGA) e pochi rischi su palla ferma.

La Salernitana, invece, porta fisicità e organizzazione: 50% di possesso, 1,7 xG, 1,1 xGA, e una media di 11,1 km percorsi per giocatore. Il 38% dei gol arriva da transizioni centrali, ma la squadra campana è anche molto efficace su piazzato (35% delle reti da fermo). Disciplina bilanciata (2,0 gialli per parte), ma più falli tattici dei granata (17,3 contro 14,0). Ci sarà da divertisi non c’è dubbio, noi vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché il prossimo aggiornamento ci porterà al commento live della diretta di Altamura Salernitana, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

LE INFO SU COME VEDERE LA DIRETTA ALTAMURA SALERNITANA: STREAMING, VIDEO E TV

Si potrà vedere la diretta Altamura Salernitana sia in streaming che in televisione su Sky. Via tablet, smart phone e pc sarà invece disponibile su Sky Go così come su Now Tv. Scegli i canali Sky Sport Arena e Sky Sport 252 per guardarla in televisione.

ALTAMURA SALERNITANA, IL CATANIA HA GIA’ GIOCATO

Calcio d’inizio previsto alle ore 14:30 di domenica 16 novembre 2025 per la diretta Altamura Salernitana. Presso lo Stadio Tonino D’Angelo il Team avrà l’arduo compito di riscattarsi davanti al suo pubblico fermando la corsa dei campani, i quali hanno invece perso la vetta della classifica nel girone C nello scorso weekend di campionato.

In questa quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 i biancorossi sperano appunto di tornare a muoversi in classifica, dove occupano la dodicesima posizione con quindici punti come il Giugliano e la Cavese che li seguono, arrivando dalla sconfitta per 2 a 0 ottenuta in casa del Catania, squadra appena diventata capolista.

I rossazzurri, scesi in campo ieri contro il Casarano lontano dalle mura amiche, si sono aggiudicati il primato mentre la Salernitana, ospite di turno, rimediava il secondo pareggio consecutivo. I granata non sono appunto andati oltre un pari a reti inviolate allo Stadio Ezio Scida contro un Crotone parecchio agguerrito.

Gli Ippocampi hanno dunque l’occasione di mettere pressione alle altre concorrenti che puntano alla promozione diretta in Serie B. I pugliesi non vogliono invece rischiare di finire invischiati nella zona retrocessione dato che potrebbero essere scavalcati dalle squadre che si trovano alle loro spalle.

ALTAMURA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Altamura Salernitana: mister Mangia schiererà i suoi calciatori impiegando il modulo 3-4-1-2 dall’inizio e quindi in campo ci saranno Viola, Zazza, Lepore e Silletti, Mogentale, N. Dipinto, Nazzaro e Grande, Curcio, Simone e Rosafio. Il tecnico Raffaele adopererà invece il 3-5-2 per i campani con Donnarumma, Quirini, Anastasio e Golemic, Cabianca, Knezovic, Tascone, Capomaggio e Villa, Ferrari ed Inglese.

DIRETTA ALTAMURA SALERNITANA, LE QUOTE

La seconda forza del girone comincerà la diretta Altamura Salernitana da favorita almeno per le quote di Sisal. Il successo degli ospiti è quotato a 1.75 dall’agenzia di scommesse che crede quindi nel trionfo dei campani. Il pareggio è la seconda soluzione più probabile per l’esito finale di questo match con l’x posto a 3.40 mentre la vittoria dei padroni di casa è il risultato meno credibile alla vigilia ed è pagato a 4.50.