Serie C, Diretta Altamura Sorrento, streaming video tv: alla ricerca di una vittoria per scacciar il periodo recente molto negativo (29 novembre 2025)

DIRETTA ALTAMURA SORRENTO, BIANCOROSSI CONTRO ROSSONERI

Una sfida tra squadre attualmente immischiate nella lotta per non retrocedere. La diretta Altamura Sorrento, in programma questo sabato 29 novembre 2025 alle ore 17:30, mette in palio punti preziosissimi.

L’Altamura è il club che tra i due se la passa meglio avendo collezionato fin qui 16 punti, tre in più rispetto ai diretti rivali. I pugliesi però non vincono dal 24 ottobre (1-0 contro il Foggia) e hanno una striscia di quattro partite consecutive senza successo.

Il Sorrento ha solamente due punti in più del Foggi ultimo in classifica. I rossoneri sembravano aver cancellato il pessimo avvio grazie a otto gare di fila senza sconfitta tra fine settembre e inizio novembre, ma purtroppo per i tifosi campani la situazione ultimamente racconta di quattro sconfitte di fila tra cui il 3-1 di Crotone.

DOVE VEDERE DIRETTA ALTAMURA SORRENTO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Altamura Sorrento dovrete abbonarvi a Sky. Questo vi permetterà anche di assistere alla diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA SORRENTO

L’Altamura si schiererà secondo il modulo 3-5-2 con Viola in porta, protetto da Lepore, Poli e Silletti. Sugli esterni ci saranno Mogentale e Grande con Franco, Crimi e Dipinto a centrocampo mentre in attacco il duo Siimone-Curcio.

Il Sorrento predilige d’altro canto il 4-3-1-2. Tra i pali Del Sorbo, pacchetto arretrato composto da Paglino, Solcia, Fusco e Crecco. In mediana Cangianiello, Franco e Cuccurullo con Bolsius sulla trequarti a supporto di D’Ursi e Santini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA SORRENTO

La squadra favorita per i tre punti sulla carta è l’Altamura a 2.40 contro i 2.85 per il Sorrento e i 3.05 del pari. Gol a 1.82, No Gol a 1.80.