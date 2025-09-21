Diretta Altamura Trapani streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA ALTAMURA TRAPANI: PARTITA INTERESSANTE!

La diretta Altamura Trapani prende il via alle ore 15:00 di domenica 21 settembre: siamo arrivati alla quinta giornata nel girone C della Serie C 2025-2026 e dopo questo weekend ci attende il turno infrasettimanale.

Il Trapani è una squadra che sta facendo meglio di quanto in questo momento ci dica la sua classifica: infatti ha ottenuto tre vittorie e un pareggio con appena un gol subito, ma si trova ancora in fondo perché è partito con una penalizzazione che adesso la squadra siciliana dovrà essere brava ad assorbire.

Per contro abbiamo un’Altamura che ha già perso due partite, ma che appare in crescita nelle ultime partite che ha disputato in questo campionato: dopo aver battuto la Cavese, ha anche fermato l’Atalanta U23 in trasferta.

Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà tra poco con la diretta Altamura Trapani, aspettando che si giochi diamo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di una partita che sulla carta pende dalla parte della formazione ospite, ma che in realtà per quanto succederà sul terreno di gioco potrebbe dirci ben altro.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ALTAMURA TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Altamura Trapani saremo sui canali del satellite per tutti gli abbonati, con diretta streaming video che è invece disponibile su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA TRAPANI

Scopriamo allora nella diretta Altamura Trapani che Devis Mangia affronta la partita con un 3-4-2-1 nel quale Antonino Viola è il portiere in una difesa che viene comandata dal veterano Fabrizio Poli; con lui agiscono Nicolao e Silletti, spazio poi a due laterali che dovrebbero essere Nazzaro e Grande lasciando a Dipinto e Lepore, quest’ultimo uomo di grande esperienza in Serie C e non solo, il compito di occuparsi della zona nevralgica del campo, andando sulla trequarti ecco Rosafio e Curcio con Simone che si gioca con Florio la maglia da centravanti.

Per quanto riguarda il Trapani, il modulo utilizzato da Salvatore Aronica è speculare: Stramaccioni, Negro e Pirrello sono i tre difensori a protezione del portiere Galeotti, Di Noia e Celeghin (o Palmieri) i due mediani in una linea che dovrebbe prevedere anche Ciotti come laterale destro e Amedeo Benedetti a correre sula fascia mancina, quindi ecco Canotto e Fischnaller che portano tanta qualità ed esperienza tra le linee e dando supporto alla prima punta, qui davvero una staffetta di lusso, almeno potenzialmente, tra Grandolfo e Federico Vazquez.