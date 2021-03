Diretta America’s Cup 2021/ Streaming video Rai, Luna Rossa VS New Zealand: gare 5-6

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: LUNA ROSSA E NEW ZEALAND ANCORA IN ACQUA

Siamo ancora in diretta nel Golfo di Hauraki per l’America’s cup 2021: anche questa notte, non prima delle ore 4.00 (fuso orario italiano), Luna Rossa e il Team New Zealand saranno in acqua per contendersi l’ambita brocca d’argento e siamo sicuro che saranno gran scintille, anche perchè fino ad ora è regnato l’equilibrio fuori Auckland: sia nella prima che nella seconda giornata di competizione, le due imbarcazioni hanno vinto una gara a testa e dunque anche oggi per le regate 5-6 all’America’s cup 2021 si partirà dal 2-2. Non solo: pur in condizioni sulla carta avverse, entrambI i team hanno dimostrato di sapersi adattare e pure di riuscire a vincere, anche quando il vento non è a proprio favore. È dunque vero equilibrio nell’America’s cup 2021: chissà chi oggi vincerà!

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della America’s Cup 2021, vale oggi come per tutte le altre regate, sarà affidata alla televisione di stato e quella satellitare: nel primo caso il canale di riferimento, in chiaro per tutti, sarà Rai Due mentre nel secondo i clienti Sky dovranno andare al numero 205 del decoder e selezionare Sky Sport America’s Cup. Entrambe le emittenti metteranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: quindi sito o app ufficiali di Rai Play oppure attivazione di Sky Go, sempre utilizzando PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: IL CONTESTO

Con le regate 5-6 in programma oggi, sabato 13 marzo, l’America’s cup 2021 si fa dunque sempre più viva e emozionate: Luna Rossa e il team New Zealand si contendono la Brocca sul 2-2. Davvero non riusciamo a individuare un possibile pronostico della manifestazione, considerate anche le grandi prestazioni che entrambe le barche hanno offerto finora: e sono stati appena i dettagli a decidere l’esito delle gare finora occorse. Ma se dunque per l’America’s cup 201 appare ancora tutto apertissimo tra i kiwi e il team di Max Sirena, possiamo però dire che per Luna Rossa già quando ottenuto finora è degno di record. Andando a vincere le regate 2 e 3, nelle prime due giornate della manifestazione, l’imbarcazione azzurra è già entrata di diritto nella storia, perchè mai fino ad ora un team italiano era riuscito a conquistare due punti nell’atto conclusivo della Coppa. Ed è evidente pure che Luna Rossa non ha intenzione di fermarsi qui: l’imbarcazione italiana ha tutte le carte in regola anche per trovare il successo finale: chissà che accadrà questa notte1.



