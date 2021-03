Diretta America’s Cup 2021/ Streaming video Rai: New Zealand per il colpaccio!

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: LE REGATE 9-10 SARANNO LE ULTIME?

Siamo in diretta con l’America’s cup 2021, anche oggi, martedì 16 marzo 2021: a partire dalle ore 4.00 del mattino (secondo il fuso orario italiano), Luna Rossa e New Zealand saranno ancora in acqua nel Golfo di Hauraki, per le regate 9-10, che pure potrebbero essere già al ultime per questa magnifica 36^ edizione della competizione velistica. Con l’eccezionale doppietta occorsa solo nella notte di ieri da parte dei Kiwi, i neozelandesi si sono portanti avanti nella serie per 5-3 e a conti fatti basterebbero appena due punti, messi per l’appunto in palio oggi, per chiudere la serie e dunque vincere la tanto ambita Brocca d’argento, per la seconda volta di fila (sono campioni in carica dopo aver superato nel 2017 Oracle). Per Luna Rossa dunque, dopo il doppio KO di ieri, il contesto è quanto mai problematico e il team di Max Sirena sarà dunque chiamato oggi a una vera impresa.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della America’s Cup 2021, vale oggi come per tutte le altre regate, sarà affidata sia alla televisione di Stato sia a quella satellitare: nel primo caso il canale di riferimento in chiaro per tutti sarà Rai Due, mentre nel secondo i clienti Sky dovranno andare al numero 205 del decoder e selezionare Sky Sport America’s Cup. Entrambe le emittenti metteranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: quindi sito o app ufficiali di Rai Play oppure attivazione di Sky Go, sempre utilizzando PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERCA’S CUP 2021: IL CONTESTO

Se dunque con la diretta dell’America’s cup 2021 oggi con le regate 9-10 rischiamo già di incoronare New Zealand come vincitore, contro Luna rossa, va pure detto che nulla è ancora deciso. La squadra italiana, già nei giorni scorsi, ha dimostrato di avere tutte le carte in mano per ribaltare il break avversario: e pure non scordiamo che le condizioni meteo saranno comunque decisive, per un verso e per l’altro. Specie se ricordiamo che le previsioni per questa notte parlano di pochissimo vento oggi ad Auckland, una brezza di 4-5 nodi, che potrebbe costringere la direzione di gara pure a un nuovo rinvio, dopo già quanto occorso domenica. Ricordiamo infatti che da regolamento non è possibile dare il via alla regata se il vento è inferiore ai 6.5 nodi per almeno 300 secondi di fila: se tale condizione non è soddisfatta le regate vengono rinviate, e questo potrebbe proprio succedere per gara 9-10 previste oggi. Impossibile però dire, se il poco vento o l’eventuale rinvio possano favorite Luna Rossa o New Zealand: la sfida tre le due imbarcazioni rimane davvero apertissima ad ogni risultato.

