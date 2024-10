DIRETTA AMERICA’S CUP 2024 NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA: TUTTO RIAPERTO!

Tutto si è riaperto mercoledì per la diretta America’s Cup 2024 e allora oggi, venerdì 18 ottobre 2024, dopo un giorno di pausa la lotta si annuncia ancora più calda nelle acque di Barcellona grazie alla settima e ottava regata della finale New Zealand vs Ineos Britannia. Due giorni fa vi parlavamo di una superiorità che era stata fino a quel momento abbastanza evidente da parte del defender Emirates Team New Zealand, che infatti aveva vinto tutte le quattro regate disputate da sabato scorso fino a lunedì. Poteva essere una situazione già difficilissima per gli sfidanti di Ineos Britannia, ma gli inglesi sono vivi e vegeti e lo hanno dimostrato nel migliore dei modi, vincendo entrambe le regate di mercoledì.

DIRETTA SBK 2024/ Superbike video streaming tv: in pista per la FP1! (Gp Spagna Jerez, oggi 18 ottobre)

Di conseguenza il punteggio è ora di 4-2 e questo significa che c’è già una certezza per quanto riguarda la diretta America’s Cup 2024, cioè che il verdetto non potrà arrivare oggi, dal momento che con due regate in programma nemmeno New Zealand può raggiungere quota sette vittorie, che sono quelle necessarie da regolamento per assegnare il trofeo più ambito e storico per la vela. L’altra certezza è che adesso il morale è più alto in casa Ineos, anche se naturalmente per i kiwi ci sono comunque due vittorie in più che costituiscono un margine ancora significativo: i giochi però si sono riaperti e allora sarà imperdibile a partire come al solito dalle ore 14.00 circa la diretta America’s Cup 2024 di New Zealand vs Ineos Britannia.

Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv GP Australia 2024 Phillip Island (oggi 18 ottobre)

AMERICA’S CUP 2024 NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Con almeno ancora due giorni di regate da vivere a Barcellona, risulta significativo ricordare ancora una volta che la diretta tv della America’s Cup 2024 è garantita in chiaro su Italia 1 per New Zealand vs Ineos Britannia e di conseguenza anche attraverso il portale Mediaset Infinity in mobilità; gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece usufruire anche del racconto su Sky Sport America’s Cup (canale numero 205 del decoder), oppure utilizzare il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go e anche tramite Now TV.

Diretta Six Kings Slam 2024/ Nadal Alcaraz (3-6; 3-6): Carlos in finale! Sinner Djokovic (finale 2-1)

DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: COME CAMBIA NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA?

Insomma, se qualcuno pensava che la diretta America’s Cup 2024 fosse già chiusa, adesso dovrà rivedere i propri calcoli. La finale New Zealand vs Ineos Britannia ci dice che gli uomini di Ben Ainslie non si sono arresi, anzi hanno rilanciato la sfida causando qualche crepa nella superiorità di Peter Burling e compagni. Tutto è nato da un errore di New Zealand, caduta dai foil un minuto e mezzo prima della partenza, cioè nella fase di pre-start: Ineos ne ha approfittato andando subito in fuga e gara-5 si è chiusa dunque con la prima vittoria britannica.

Forse però è stata gara-6 a sancire la vera riapertura dei giochi nella diretta America’s Cup 2024, perché Ineos Britannia ha preso in partenza un margine che poi ha difeso per tutta la regata, nonostante il tentativo di rimonta da parte di New Zealand, che ha sfiorato il ribaltone proprio nell’ultimo lato. Il 5-1 avrebbe potuto lanciare definitivamente il defender, il 4-2 invece da enorme morale agli sfidanti: non si può chiedere di meglio per lo spettacolo in New Zealand vs Ineos Britannia…