Diretta America’s Cup World Series/ Streaming video Rai 2: Luna Rossa ancora in acqua

DIRETTA AMERICA’S CUP WORLD SERIES: OGGI IL DAY 2

Siamo ancora in diretta per l’America’s Cup World Series 2020: nella notte tra giovedi 17 e venerdi 18 dicembre e per la precisione alle ore 3.00 del mattino italiano, si accenderà la seconda giornata di questa competizione che apre all’edizione numero 36 della Coppa America. Siamo dunque ancora nelle acque della Nuova Zelanda e per la precisione nel golfo di Hauraki e anche oggi saranno ben 4 le gare che ci attenderanno con le 4 imbarcazioni AC 575 che abbiamo cominciato a scoprire solo nella prima mattinata di ieri. Ovviamente i riflettori saranno puntati su Luna Rossa Prada Pirelli, imbarcazione guidata dallo skipper Max Sirena, che proverà a fare suoi più punti possibili nelle acque fuori Auckland. L’imbarcazione italiana infatti punta a strappare il titolo di Challenger contro il Team New Zealand, nella prossima edizione della Coppa America (prevista a marzo 2021), ma per farlo dovrà chiudere le World Series e la Prada Christmas Race al top: occorre dunque non lasciare in giro altri punti.

DIRETTA AMERICAN’S CUP WORLD SERIES IN STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LO SPETTACOLO DELLA VELA

Ricordiamo subito che ogni tappa della America’s Cup World Series 2020 sarà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento dunque anche oggi alle ore 3.00 del mattino italiano sui canali Sky sport Uno e Sky Sport Collection, dove Guido Meda, in compagnia di Flavia Tartaglini e Roberto Ferrarese, ci racconterà quanto sta accanendo in Nuova Zelanda. Chiaramente tali appuntamento saranno disponibili anche in diretta streaming video per tuti gli abbonati, tramite il servizio Sky Go. In aggiunta sarà possibile seguire le imprese di Luna Rossa Prada Pirelli anche sulla tv nazionale e per la precisione su Rai 2, a partire sempre dalle ore 3.00 del mattino: diretta streaming video della prova garantita tramite il servizio gratuito Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP WORLD SERIES 2020: LA SECONDA GIORNATA

In attesa dunque di dare il via alla seconda giornata dell’America’s Cup World Series, occorre subito andare a controllare il programma che ci attende oggi. Come abbiamo già ricordato ieri, per questa tappa della manifestazione sono previsti due round robin: per cui ogni imbarcazione affronterà due volte il medesimo avversario. Ed è quello che succederà anche oggi: Luna Rossa Prada Pirelli infatti sfiderà due volte nella mattina italiana il team statunitense New York Yacht Club American Magic, imbarcazione che ha chiuso la prima giornata a punteggio pieno, essendo riuscita a battere gli inglesi (per ritiro) e pure i Kiwi (penalizzati). Nel mezzo saranno prove di “andata e ritorno” anche per Emirates Team New Zealand e l’Ineos Team UK, con la squadra britannica che dovrà dare davvero il tutto per tutto per poter porre rimedio la doppio 0 raccolto nel Day 1 (hanno accuso problemi tecnici al Foil Can System).Visto il programma, ci attende una notata di grandissimo spettacolo nel golfo di Hauraki, sicuramente da non perdere.



