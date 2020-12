Diretta America’s cup World Series/ Streaming video Rai: si chiude il round robin

DIRETTA AMERICA’S CUP WORLS SERIES: OGGI ULTIMA TAPPA

Si accende la terza e ultima giornata dell’America’s Cup World Series 2020: alle prime ore del mattino di sabato 19 dicembre e per la precisione alla ore 3.00 del mattino (fuso orario italiano) andranno in scena, sempre nelle acque intorno ad Auckland, le ultime 4 regate di questa tappa di avvicinamento alla Coppa America. Siamo dunque veramente impazienti di rivedere sotto ai riflettori Luna Rossa Prada Pirelli, come le rivali American Magic, Ineos e chiaramente il Defender Team New Zealand per quella che sarà l’ultimo turno del round robin, utile per stilare le classifica e dunque gli abbinamenti per le semifinali della Christmas Race, che occorrerà solo domenica 20 dicembre 2020 e che dunque sarà l’ultimo appuntamento della stagione prima della prossima Prada Cup (prevista a febbraio). Per il team italiano, guidato dallo skipper Max Sirena, dunque oggi un’occasione speciale per recuperare qualche punticino prezioso in vista del maxi appuntamento di domani, dove non sarà concesso alcun margine di errore.

DIRETTA AMERICAN’S CUP WORLD SERIES IN STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LO SPETTACOLO DELLA VELA

Ricordiamo subito che ogni tappa della America’s Cup World Series 2020 sarà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento dunque anche oggi alle ore 3.00 del mattino italiano sui canali Sky sport Uno e Sky Sport Collection, dove Guido Meda, in compagnia di Flavia Tartaglini e Roberto Ferrarese, ci racconterà quanto sta accanendo in Nuova Zelanda. In aggiunta tali appuntamenti saranno disponibili anche in diretta streaming video per tuti gli abbonati, tramite il servizio Sky Go. Ricordiamo pure che sarà possibile seguire le imprese di Luna Rossa Prada Pirelli anche sulla tv nazionale e per la precisione su Rai 2, a partire sempre dalle ore 3.00 del mattino: diretta streaming video della prova garantita tramite il servizio gratuito Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP WORLD SERIES 2020: LA TERZA GIORNATA

Come detto prima, è con oggi che chiuderemo l’America’s cup World Series ad Auckland: per Luna Rossa dunque l’ultima chance di guadagnare punti sonanti e dunque di ottenere un piazzamento nella classifica finale per non venir penalizzata nei pessimo accoppiamenti per la Christmas Race di domani. Al momento la barca italiana è infatti solo terza in graduatoria, con appena due punti messi da pare: pure vi sono ottime chance di strappare ancora qualcosina nel day tre. Programma ufficiale alla mano vediamo infatti che Luna Rossa Prada Pirelli sarà la prima a partire oggi e affronterà subito nella prima race Ineos Team UK: la gara si annuncia alla portata dell’imbarcazione italiana, ma non scordiamo che gli inglesi (che hanno subito parecchie problemi nel turno di “andata” ) sono impazienti di vendicarsi. Luna Rossa sarà poi impegnata nella race 4, la più attesa, visto che la vedrà fronteggiare l’Emirates Team New Zealand, alla ricerca di un sontuoso riscatto contro i detentori della Coppa. Nel mezzo ci faranno compagnia anche gli scontri tra i kiwi e l’America Magic (per il momento capolista) e tra gli statunitensi e la squadra inglese.



