Diretta America’s Cup World Series/ Streaming video tv: stanotte le prime gare (Vela)

DIRETTA AMERICAN’S CUP WORLD SERIES: TOCCA A LUNA ROSSA PRADA PIRELLI!

Torna sotto ai riflettori la vela e nella notte italiana tra il 16 e il 17 dicembre 2020 e per la precisione alle ore 3.00 del mattino daremo finalmente il via alla diretta della prima giornata per le World Series dell’America’s Cup 2020. Dunque comincia il lungo avvicinamento alla Prada Cup e all’America’s Cup, che ci faranno compagnia solo nei primi mesi del 2021: con le World Series che si svolgeranno in questo fine settimana in Nuova Zelanda, nel Golfo di Hauraki, cominceremo a vedere all’opera le 4 imbarcazioni che sperano di poter guadagnarsi il titolo di “Challenger” della Team New Zealand nella prossima edizione della Coppa America (che pure avanti luogo solo a metà marzo 2021). Una grande occasione dunque per vedere in acqua in 4 nuovi equipaggi degli AC 575, dove chiaramente spicca anche il team italiano Luna Rossa Prada Pirelli, impaziente di porsi di nuovo sotto ai riflettori.

DIRETTA AMERICAN’S CUP WORLD SERIES IN STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LO SPETTACOLO DELLA VELA

Ricordiamo subito che ogni tappa della America’s Cup World Series 2020 sarà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento dunque anche oggi alle ore 3.00 del mattino italiano sui canali Sky sport Uno e Sky Sport Collection, dove Guido Meda, in compagnia di Flavia Tartaglini e Roberto Ferrarese ci racconterà quanto sta accanendo in Nuova Zelanda. Chiaramente tali appuntamento saranno disponibili anche in diretta streaming video per tuti gli abbonati, tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA AMERICA’S CUP WORLD SERIES 2020: LA PRIMA GIORNATA

Impazienti di dare il via al grande spettacolo della vela, oggi per la prima giornata delle World Series dell’America’s Cup 2020, pure sarà il caso di ricordare agli appassionati come si configurerà questo prestigioso appuntamento, che anticipa la vera e propria Coppa America, attesa per marzo 2021. Come abbiamo accennato prima saranno 4 le imbarcazioni al via e dunque Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, New York Yacht Club American Magic e la Ineos Team UK: queste si sfideranno in due round robin, per un totale di 4 regate che saranno spalmate su tre giorni, in questo fine settimana. Nello specifico il programma odierno prevede scontro di grandissimo livello, tra cui spicca senza dubbio quello tra gli italiani di Luna Rossa contro i neozelandesi, detentori in carica della Coppa America. Lo scontro ci permetterà poi subito di familiarizzare con le nuove imbarcazioni, che pure alcune sono state rivoluzionate durante l’ultimo lockdown: diamo dunque veramente impazienti di ammirare gli ultimi gioielli della vela mondiale.

