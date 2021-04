Diretta Amstel Gold Race 2021/ Streaming video Rai: si torna in Olanda!

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi la diretta dell’Amstel Gold Race 2021, edizione numero 55 della principale classica olandese di ciclismo, che torna dopo essere saltata per il Covid nel 2020, ci permetterà di vivere una domenica all’insegna di nuove emozioni con le grandi classiche di primavera delle due ruote. Oggi, domenica 18 aprile, prosegue dunque la tradizionale campagna del Nord, ma si cambia scenario: basta pavé, spazio al cosiddetto Trittico delle Ardenne, con caratteristiche tecniche che cambieranno in modo anche piuttosto significativo rispetto a quello che abbiamo visto fino a due settimane fa al Giro delle Fiandre – una cesura più netta dal solito a causa della mancata disputa nella sua data canonica della Parigi Roubaix.

L’Amstel Gold Race non è sullo stesso livello quanto a fascino e tradizione rispetto ai monumenti che stiamo vivendo in queste settimane, ma ormai da diversi anni non è più una corsa per velocisti e riserva sempre grandi emozioni grazie a un percorso decisamente impegnativo, nel quale chi vorrà puntare alla vittoria non potrà mai distrarsi.

Volendo fare un facile gioco di parole, sarà fondamentale andare a tutta birra, dal momento che la gara fin dalla sua prima edizione prende il nome dal celebre marchio di birra che ne è lo sponsor principale e ha permesso anche all’Olanda di avere una corsa ciclistica di ottimo livello: la collocazione domenicale la dice lunga sull’importanza della corsa, la diretta Amstel Gold Race 2021 meriterà di essere seguita con la massima attenzione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA AMSTEL GOLD RACE 2021

Per seguire la diretta tv della Amstel Gold Race 2021 l’appuntamento sarà dalle ore 14.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), per un pomeriggio domenicale ancora una volta all’insegna del grande ciclismo. Diretta disponibile sempre a partire dalle ore 14.00 anche su Eurosport, il canale tematico visibile agli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire l’Amstel Gold Race in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Amstel Gold Race e il profilo Twitter ufficiale @Amstelgoldrace. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE: IL PERCORSO 2021

Verso la diretta della Amstel Gold Race 2021, mettiamo adesso in luce le caratteristiche salienti del percorso. Una notizia di grande rilievo è che la corsa olandese si disputerà interamente in circuito, stile Mondiali. Questa scelta, dettata da ragioni logistiche soprattutto dettate dalla necessità di evitare l’afflusso di pubblico, vedrà i corridori cimentarsi in un circuito di 16,9 chilometri da ripetere 12 volte più un ultimo giro leggermente diverso e accorciato a 15,8 chilometri.

La partenza della Amstel Gold Race 2021 non verrà data come da tradizione sulla Vrijthof a Maastricht, ma alle ore 12.00 all’interno di un’area chiusa in cima al Cauberg (1,2 km di salita con punte di pendenza massima che toccheranno il 12,8%), dove verrà posto anche l’arrivo. Le difficoltà principali saranno le classiche salite del Geulhemmerberg, Bemelerberg e Cauberg, brevi ma impegnative, come caratteristica in questa zona interna dell’Olanda ai confini con Belgio e Germania. L’intera area del percorso sarà chiusa sia per il pubblico a piedi sia per quello in bicicletta, residenti compresi, ma almeno quest’anno rivedremo l’Amstel Gold Race.

Grande assente Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2019, tra i vincitori di passate edizioni attesi oggi in gara avremo Michal Kwiatkowski e naturalmente Philippe Gilbert che vanta ben quattro trionfi all’Amstel, mentre tra gli altri partecipanti ricordiamo Julian Alaphilippe, Bauke Mollema, Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Michael Matthews, Primoz Roglic, Jakob Fuglsang e molti altri possibili pretendenti.



