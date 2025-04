DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2025: NESSUN ATTACCO IN AVVIO

È dunque ufficialmente partita la diretta Amstel Gold Race 2025. La corsa procede con il gruppo compatto nei primi dieci chilometri, a ritmo controllato. Tutti gli occhi sono puntati su Tadej Pogacar, deciso a proseguire la sua striscia vincente. Presente anche Remco Evenepoel, al rientro dopo l’infortunio di dicembre e reduce dal successo alla Freccia del Brabante. Affrontato il primo dei trenta muri in programma, il Maasberg, senza attacchi significativi. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Parigi Roubaix 2025/ Mathieu Van der Poel ha vinto, è tris nell'Inferno del Nord! (oggi 13 aprile)

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2025: IN PARTENZA, VIA!

Eccoci al via della diretta Amstel Gold Race 2025, abbiamo già accennato ai nomi di alcuni dei vincitori più recenti tra i quali Tadej Pogacar, che si impose arrivando da solo nel 2023. L’anno scorso invece vinse Tom Pidcock, per il britannico una bella rivincita dopo il foto-finish con Wout van Aert che gli negò la vittoria nel 2021 e che in verità non ha mai chiarito del tutto i dubbi su uno degli arrivi più incerti nella storia del ciclismo. Nel 2022 invece la vittoria andò a Michał Kwiatkowski, secondo successo per il polacco dopo quello che ottenne in maglia iridata nel 2015.

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2025/ Tadej Pogacar ha vinto, un altro capolavoro dello sloveno! (oggi 6 aprile)

Ricordiamo volentieri che a quota due successi c’è anche il nostro Enrico Gasparotto, che si impose nel 2012 e nel 2016, anche se il re della Amstel Gold Race in anni recenti è Philippe Gilbert, per ben quattro volte vincitore nel 2010, 2011, 2014 e 2017, mentre il leader nell’albo d’oro è sempre il padrone di casa Jan Raas con cinque successi fra il 1977 e il 1982. L’unica vittoria recente dei padroni di casa è invece quella di Mathieu Van der Poel nel 2019, ma oggi non sarà della partita in una diretta Amstel Gold Race 2025 che sarà comunque ricchissima di grandi firme! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Gand Wevelgem 2025/ Mads Pedersen ha vinto, terzo sigillo nella classica del Nord! (30 marzo)

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2025: VIA AL TRITTICO DELLE ARDENNE

Inizia l’ultima parte delle classiche del Nord, la domenica di Pasqua oggi, 20 aprile, sarà in compagnia della diretta Amstel Gold Race 2025, con cui si apre il Trittico delle Ardenne. Non cambia invece il nome del campione più atteso, che è sempre Tadej Pogacar, già vincitore della “corsa della birra” due anni fa. Il percorso è perfetto per lo sloveno (d’altronde sono poche le corse che non piacciono a Pogacar), la difficoltà potrebbe essere costituita semmai dalle fatiche della Parigi Roubaix, che ha corso per la prima volta quest’anno, ottenendo subito un secondo posto.

Tra i reduci dall’Inferno del Nord ci sarà anche Wout Van Aert (vincitore in Olanda nel 2021), mentre mancheranno Mads Pedersen e soprattutto l’idolo di casa Mathieu Van der Poel, che ha deciso di chiudere con la Roubaix la sua campagna. L’anno scorso era assente Pogacar che pensava alla doppietta Giro-Tour, si presenterà quindi nella diretta Amstel Gold Race 2025 da detentore del titolo il britannico Tom Pidcock, che sicuramente sarà un altro dei nomi più attesi.

Doverosa però è la citazione per un altro fenomeno, che invece è appena agli inizi del suo 2025: parliamo ovviamente di Remco Evenepoel, che dopo l’infortunio in allenamento ha proprio nel trittico delle Ardenne il suo primo grande obiettivo stagionale dopo il rientro con vittoria alla Freccia del Brabante. Naturalmente il duello più atteso sarà quello di domenica prossima alla Liegi, però già oggi ci attende una corsa bellissima e sempre molto spettacolare, per cui sarà una Pasqua all’insegna del divertimento e dei grandi campioni del pedale grazie alla diretta Amstel Gold Race 2025.

AMSTEL GOLD RACE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come già per il Giro delle Fiandre, purtroppo quest’anno la diretta Amstel Gold Race 2025 in tv sarà esclusivamente per gli abbonati, su Eurosport oppure tramite la diretta streaming video con Discovery + e i servizi collegati.

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2025: ORARIO, PERCORSO E CARATTERISTICHE

Una piccola ma significativa novità è da sottolineare presentando la diretta Amstel Gold Race 2025. Innanzitutto, la partenza sarà alle ore 10.40 e come sempre saranno Maastricht e Valkenburg le due località di riferimento, con il via nella prima e arrivo nella seconda. Siamo nella zona più interna dei Paesi Bassi, caratterizzata da dolci colline e stradine nel verde che affrontano questi saliscendi, brevi ma in realtà spesso non così “dolci”, almeno dal punto di vista delle pendenze, che spesso sono impegnative, specie se ripetute in continuazione su un percorso di 255,9 km.

Basterebbe dire che i muri classificati sono ben 34 per dare l’idea del fatto che praticamente non c’è mai pianura da quelle parti. Il pavé invece non sarà più un problema, perché alla Amstel Gold Race si gareggia interamente su asfalto. Ricordato tutto questo, la preannunciata novità della diretta Amstel Gold Race 2025 è che l’iconico Cauberg, la salita simbolo della corsa olandese, sarà l’ultima difficoltà del percorso, a differenza di quanto succedeva negli ultimi anni. Il terzo e ultimo passaggio sul Cauberg sarà infatti ad appena 2 km dall’arrivo a Valkenburg, sarà quindi più che mai il momento decisivo per incoronare il vincitore odierno…