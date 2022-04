Diretta Anadolu Efes Milano/ Streaming video tv: gara-3 per l’impresa (Eurolega)

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: IMPRESA IMPOSSIBILE

Anadolu Efes Milano, in diretta dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul alle ore 19.30 italiane (20.30 locali) di questa sera, martedì 26 aprile 2022, sarà gara-3 dei playoff di Eurolega. Siamo sempre più nel vivo della massima competizione europea basket, che purtroppo l’Olimpia Milano affronta in una situazione di clamorosa emergenza infortuni. La diretta di Anadolu Efes Milano chiamerà dunque gli uomini di coach Ettore Messina a una impresa ai limiti del miracolo sportivo già riuscito giovedì scorso vincendo gara-2 al Forum di Assago per impattare i conti della serie.

Diretta/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 63-67): l'Armani la porta a casa!

Una vittoria per parte quindi nelle partite giocate a Milano, l’inerzia della sfida tuttavia sembra essere in favore dell’Anadolu Efes e non solo perché i turchi vincendo gara-1 hanno strappato il fattore campo all’Olimpia, ma perché Milano ha la rosa ridotta all’osso. Inutile dunque fare troppi calcoli: bisogna dare tutto quello che si ha, sfruttando forse l’unico vantaggio di questa situazione, cioè l’assenza di pressione psicologica perché nessuno pretende la qualificazione. Vincere anche solo una delle due partite per tornare al Forum sarebbe un’impresa da ricordare: cosa succederà in Anadolu Efes Milano?

Diretta/ Milano Anadolu Efes (risultato finale 73-66) video: l'Olimpia vince gara 2

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Anadolu Efes Milano sarà trasmessa, come tutte le partite dell’Olimpia in Eurolega, sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati, che dovranno collegarsi al canale Sky Sport Action (numero 204 del decoder) per avere la possibilità di seguire gara-3 dei playoff. In alternativa, ci sarà anche la diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Milano Napoli (risultato finale 90-67): Olimpia, secondo tempo show!

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Anadolu Efes Milano, dobbiamo ricordare che questa serie mette l’Olimpia al cospetto dei campioni d’Europa in carica, che però hanno faticato forse più del previsto in stagione regolare. L’Efes infatti non è andato oltre il sesto posto con sedici vittorie e dodici sconfitte ed è stato di conseguenza abbinato a Milano, che aveva avuto un bilancio di 19-9. Sfida affascinante ma che poteva essere alla portata, ricordando che Milano è stata capace di vincere entrambe le partite, espugnando quindi pure il parquet di Istanbul per 77-83 nella partita giocata appena poco più di un mese fa.

Il problema è che nel frattempo l’Olimpia ha avuto difficoltà di ogni genere, che stanno riducendo la rosa a livelli d’emergenza, con davvero scarsa possibilità di scelta per Messina. Il rischio era quello di rassegnarsi alla sconfitta, invece Milano ha trovato la forza di vincere gara-2 per prolungare la serie come minimo a gara-4. Certo, adesso bisognerebbe espugnare Istanbul per restare in corsa e sarà sicuramente molto più difficile rispetto a un mese fa. In queste condizioni è l’Efes ad avere il dovere di vincere, ma è difficile che chi detiene l’Eurolega possa soffrire la pressione in questi frangenti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA