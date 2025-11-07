Diretta Anadolu Efes Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di basket Eurolega.

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Palla a due sulla diretta Anadolu Efes Milano: la partita come detto è un grande classico di Eurolega, ci sono addirittura 42 precedenti e per lungo tempo il palazzetto della squadra di Istanbul è stato tabù per l’Olimpia, che un anno ha perso per effetto di un miracolo di Zoran Planinic da canestro a canestro e, finalmente, ha festeggiato la sua prima vittoria qui nel dicembre 2020, dopo una clamorosa serie di 14 sconfitte consecutive, un’impresa che aveva portato la firma di Kevin Punter (18 punti con 4/4 dall’arco) e Shavon Shields, autore di 11 punti e 5 rimbalzi tirando dal campo con un ottimo 5/7.

Milano aveva poi vinto la partita seguente, ma poi ha perso le cinque successive a Istanbul; tra queste purtroppo anche le due del playoff nel 2022, ma soprattutto il pazzesco -44 dello scorso gennaio in cui l’Anadolu Efes ha mandato in doppia cifra sette giocatori, ha chiuso con il 63% dalla lunga distanza e concesso il 40,6% da 2 punti all’Olimpia. Una sconfitta che Ettore Messina vuole assolutamente riscattare: per scoprire se ci riuscirà, prendendosi anche punti di vitale importanza per la classifica dell’attuale Eurolega, non abbiamo che da seguire la partita che sta per prendere il via, diamo la parola alla diretta Anadolu Efes Milano! (agg. di Claudio Franceschini)

ANADOLU EFES MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

È sempre Sky Sport la grande casa dell’Eurolega, è vero anche per la diretta Anadolu Efes Milano che potrete seguire anche in diretta streaming video, se abbonati a Now.

TRASFERTA CLASSICA!

La diretta Anadolu Efes Milano ci conduce al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul, dove alle ore 18:30 di venerdì 7 novembre 2025 si gioca la partita valida per la nona giornata di basket Eurolega 2025-2026, una sfida ormai classica tra due delle squadre storiche che partecipano a questa competizione.

Si tratta anche di una partita molto delicata perché la situazione in classifica è la stessa, tre vittorie e cinque sconfitte con l’Olimpia ancora in cerca di se stessa ma che intanto settimana scorsa ha battuto un colpo importante con la vittoria interna contro il Paris, squadra che aveva appena vinto in casa dell’Efes.

A proposito: la squadra turca ha giocato quattro volte a Istanbul e ha vinto una sola volta, dunque almeno in questo avvio di girone di Eurolega ha performato molto meglio in trasferta ma in termini generali sembra che le manchi ancora qualcosa per entrare davvero nel gruppo delle grandi avversarie.

Del resto però è lo stesso discorso che si può fare per Milano, che a qualche vittoria importante ha affiancato sconfitte anche difficili da comprendere o comunque poco attese; per tutti questi motivi la diretta Anadolu Efes Milano sarà molto importante nel raccontarci l’evoluzione dell’Olimpia in questo girone di Eurolega.

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: A CACCIA DI CONFERME

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta Anadolu Efes Milano e bisogna dire che per l’Olimpia l’inizio di Eurolega è stato tutt’altro che semplice. A volte ci sono stati anche episodi sfortunati: la doppia sconfitta maturata contro Valencia (in casa) e Barcellona è arrivata con la squadra che in entrambi i casi ha avuto il tiro per vincere o comunque portare la gara all’overtime, sono arrivate le ottime prestazioni appunto contro Paris e uno Zalgiris che sta volando ma anche le sconfitte contro Partizan e Bayern, entrambe in trasferta ma contro rivali battibili, soprattutto se si vuole puntare in grande come nei proclami della società.

Chiaramente siamo ancora a troppe poche partite, otto su 38, per dire davvero quello che sarà ma ancora una volta Milano si trova nella scomoda situazione di dover recuperare terreno, con qualche giocatore che forse sta dando meno del previsto (ad esempio Marko Guduric) ma anche tanto potenziale inespresso che volta dopo volta può venire fuori, la strada è lunga e si tratta di ragionare una partita alla volta senza dare troppo peso alla classifica, che almeno a metà autunno conta relativamente. La diretta Anadolu Efes Milano ci dirà già qualcosa in più rispetto a settimana scorsa, aspettiamo e speriamo nell’Olimpia.