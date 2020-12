Diretta Anadolu Efes Milano/ Streaming video tv: Olimpia ancora a Istanbul (Eurolega)

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: ALTRA TRASFERTA TURCA

Anadolu Efes Milano verrà diretta dagli arbitri Sreten Radovic, Joseph Bissang e Carlos Peruga: appuntamento alle ore 18:30 (italiane) di giovedì 17 dicembre presso la Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, per la 15^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Doppio appuntamento in trasferta per l’Olimpia in questa settimana, ma se non altro non c’è stato bisogno del viaggio: martedì infatti la squadra era ospite del Fenerbahce e si è spostata solo di pochi chilometri per affrontare quella che rappresenta una bestia nera, almeno a Istanbul.

Qui infatti l’Olimpia ha giocato 14 volte, e ha sempre perso: a volte in maniera beffarda (sei anni fa subì un clamoroso buzzer beater da Zoran Planinic, che segnò da canestro a canestro), a volte di schianto (il -20 dello scorso gennaio), in ogni caso Milano va ancora a caccia del primo successo qui e questa sera potrebbe arrivare l’occasione buona, perché i turchi sono al momento una versione molto lontana da quella che l’anno scorso cannibalizzava l’Eurolega, pur avendo ancora tutte le possibilità di qualificarsi ai playoff. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Anadolu Efes Milano, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche analisi sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Anadolu Efes Milano non sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto: la partita di Eurolega, come tutte quelle che riguardano questa competizione di basket, è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player che, come di consueto, la fornirà ai suoi abbonati in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.euroleague.net, potrete consultare il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, così come tutti i contenuti e le classifiche dei quattro gironi di regular season.

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Anadolu Efes Milano è l’ennesima partita che l’Olimpia gioca in Eurolega nel mese di dicembre: a causa dei recuperi sono raddoppiati gli impegni per una squadra che, nonostante il roster infinito e le rotazioni che consentono di riposare a due-tre giocatori per volta, sta iniziando a sentire la fatica e infatti ha perso domenica, in casa contro la sorprendente Brindisi, la prima partita di campionato. Per di più va anche detto che Milano non vede il Mediolanum Forum, in Eurolega, dal 3 dicembre: anche la scorsa settimana ha disputato un doppio impegno in trasferta, battendo il Khimki con autorità ma poi perdendo sul parquet della capolista Barcellona, un -16 arrivato però dopo aver avuto a lungo un vantaggio consistente.

Al netto delle partite singole, l’Olimpia Milano ha una classifica che lascia assolutamente ben sperare per la qualificazione ai playoff, ma adesso dovrà essere molto brava a non farsi prendere dalla pressione come accaduto nelle stagioni scorse; vincere a Istanbul contro l’Efes e spezzare la maledizione potrebbe essere un ottimo segnale di come il vento sia definitivamente cambiato, e allora vedremo quello che succederà tra poche ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA