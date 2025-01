DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: A ISTANBUL PER VINCERE!

La diretta Anadolu Efes Milano ci porta a vivere una partita bella e fondamentale nella 23^ giornata di basket Eurolega 2024-2025: siamo al Basketball Development Center di Istanbul, ore 18:30 italiane di giovedì 23 gennaio, ed è l’Olimpia a inaugurare questo turno che prende il via con la squadra di Ettore Messina al nono posto in classifica, dunque attualmente in zona play in ma con la possibilità di concreta di accedere direttamente al playoff così come, al contrario, di venire eliminata, una sorta di riassunto di quanto è accaduto la scorsa settimana quando Milano ha aperto le danze affondando l’Alba Berlino all’Unipol Forum.

Purtroppo poi l’Olimpia ha perso in casa contro il Partizan: una sorta di sfida diretta che Milano non ha giocato nel migliore dei modi, facendosi sorprendere dai serbi che hanno dilagato nel quarto periodo, e sono riusciti a girare ampiamente la differenza canestri nella doppia sfida diretta. Serve riprendere la marcia perché l’obiettivo di entrare nelle prime sei non è assolutamente peregrino ma del resto bisogna correre tanto per proseguire in Eurolega, nella diretta Anadolu Efes Milano si proverà anche ad approfittare di una squadra turca che presenta un grande ex come Luca Banchi ed è in una situazione non troppo favorevole, dunque si tratta di una partita da vincere a tutti i costi.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ANADOLU EFES MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Sarà come sempre sui canali di Sky Sport l’appuntamento con la diretta Anadolu Efes Milano e in diretta streaming video su Sky Go.

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: CONTRO BANCHI!

Approcciandoci alla diretta Anadolu Efes Milano dobbiamo appunto ricordare che l’Olimpia si ritrova a sfidare Luca Banchi, l’uomo che aveva riportato lo scudetto dopo 18 anni ma che è anche stato fiero avversario nell’epoca recente, guidando la Virtus Bologna. Dimessosi dalla Segafredo, Banchi ha passato poco tempo senza un lavoro: è stato infatti messo sotto contratto dall’Efes, che sta inseguendo i fasti delle stagioni in cui ha fatto doppietta in Eurolega. Di quella squadra rimane Shake Larkin come trascinatore, ma il roster è profondamente cambiato e si è anche spenta la fiammella: di conseguenza, adesso le cose vanno peggio a Istanbul.

La classifica di Eurolega dice che Milano è davanti, e deve assolutamente mettere distanza in classifica nei confronti di una rivale che potrebbe sempre essere pericolosa: non sarà appunto la compagine che aveva anche eliminato l’Olimpia nei playoff senza il fattore campo, di sicuro però si tratta di una squadra che ha individualità di valore, in gara secca può dare fastidio e poi sarà comunque davanti al proprio pubblico, che in un’arena come il Basketball Development Center può fare la differenza. Mancano solo poche ore alla palla a due della partita, non ci resta che scoprire cosa succederà sul parquet in questa appassionante diretta Anadolu Efes Milano.