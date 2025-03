DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: SERATA NOSTALGICA

Ci apprestiamo alla diretta Anadolu Efes Virtus Bologna, che si gioca alle ore 18:30 di venerdì 7 marzo 2025 presso il Basketball Development Center, palazzetto di Istanbul che ha recentemente visto la nostra nazionale battere la Turchia nelle qualificazioni agli Europei. Qui invece il contesto è quello di Eurolega 2024-2025, competizione giunta alla 28^ giornata: purtroppo ogni discorso è già chiuso per una Virtus Bologna che, battuta in casa dall’Olympiakos in una partita iniziata malissimo, è già eliminata dalla corsa ai play in e dunque ora ha le ultime gare da affrontare senza alcuna velleità di classifica, una situazione sempre complessa da gestire.

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 86-80): rimonta di classe! (2 marzo 2025)

Possiamo quindi affermare che la diretta Anadolu Efes Virtus Bologna sarà in qualche modo un appuntamento con la nostalgia: un anno fa la Segafredo batteva i turchi nel primo turno del play in proseguendo il suo cammino, la corsa si sarebbe poi interrotta contro il Baskonia ma in ogni caso questo ricordo ci dice di come in pochi mesi siano cambiate tante cose, anche questo flop tuttavia fa parte del percorso e allora ci interessa comunque scoprire cosa succederà nella partita di Istanbul, anche perché è vero che conta poco ma la Virtus Bologna la può comunque utilizzare per preparare gli impegni futuri, che conteranno certamente qualcosa in più.

DIRETTA/ Virtus Bologna Olympiacos (risultato finale 70-92): dominio assoluto (Eurolega 28 febbraio)

DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli abbonati potranno seguire la diretta tv di Anadolu Efes Virtus Bologna sulla televisione satellitare, affidandosi laddove richiesto o preferito alla visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: SOLO PER L’ORGOGLIO

Si gioca solo per l’orgoglio nella diretta Anadolu Efes Virtus Bologna: non è chiaramente così per la squadra turca, che oggi sarebbe eliminata ma può ancora sperare non solo di qualificarsi al play in ma addirittura di prendersi direttamente un posto nei playoff, la classifica è cortissima e infatti ci sono squadre con record positivo (il Barcellona) fuori dalle prime dieci, sicuramente la Virtus Bologna ha pagato anche questa ritrovata competitività generale ma, dal canto suo, ha vinto solo sette partite in tutta l’Eurolega. Dusko Ivanovic come detto dovrà essere bravo a trovare le motivazioni: intanto per onorare l’impegno, poi appunto perché nella gestione del momento anche queste partite possono essere importanti.

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 77-91): Shields ne fa 19! (12 febbraio 2025)

Le V nere a questo punto dovranno dare l’assalto allo scudetto, unico obiettivo stagionale rimasto, e dovranno avere il fuoco vivo addosso: approfittare di questa eliminazione innanzitutto, ma anche sfruttare queste ultime sette giornate di Eurolega che comunque saranno giocate contro avversarie di livello, il che certamente aiuterà la Virtus Bologna a rimettere in ritmo alcuni giocatori e studiare il da farsi in termini di rotazioni, la mentalità europea si guadagna anche da partite che non hanno più rilevanza di classifica ed è per questo motivo che noi speriamo che la diretta Anadolu Efes Virtus Bologna possa comunque regalarci un bello spettacolo.