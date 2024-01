Diretta/ Ancona Cesena streaming video e tv. Esame per la capolista (Serie C, 28 gennaio 2024)

ANCONA CESENA: CAPOLISTA AL DEL CONERO!

Ancona Cesena, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. L’Ancona si trova attualmente al tredicesimo posto nel Girone B di Serie C, con 25 punti ottenuti dopo ventidue giornate. La squadra guidata dal mister Colavitto ha recentemente consolidato la sua posizione di centro classifica, tornando alla vittoria con il successo per 1-2 contro il Pineto. Questo risultato è giunto dopo una serie di prestazioni deludenti che hanno caratterizzato il passaggio tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno. Non vinceva da sette giornate, ma il trionfo contro il Pineto ha permesso all’Ancona di prendere una boccata d’ossigeno, mantenendosi a distanza dalla zona play out.

Il Cesena è deciso a fare ritorno in Serie B e sta dimostrando ciò con le sue prestazioni finora impeccabili. La squadra del mister Toscano guida il Girone B di Serie C con 53 punti accumulati in ventidue partite, mantenendo una striscia positiva di ventuno giornate consecutive (16 vittorie, 5 pareggi). La capolista, sconfitta solo nella prima giornata contro l’Olbia, arriva al “Del Conero” dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Pontedera, che è seguita dal deludente pareggio 0-0 contro la SPAL. Dopo la vittoria per 4-0 nella partita d’andata, il Cesena cerca un’altra vittoria per continuare la marcia verso la promozione diretta in Serie B.

ANCONA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Cesena sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Cesena e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Cesena, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi; Franchini, Squizzato, Aloi; Merola, Vergani, Cangiano. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone, De Rose, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi.

ANCONA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











