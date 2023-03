Diretta/ Ancona Cesena streaming video tv: sfida playoff nel Monday Night

DIRETTA ANCONA CESENA: SFIDA AD ALTA QUOTA!

La diretta di Ancona Cesena, in programma lunedì 20 marzo 2023 alle ore 20:30, racconta di una sfida tra squadra di alta classifica. Entrambe in piena zona playoff, i biancorossi sono reduci dalla sconfitta con l’Imolese che ha interrotto l’imbattibilità di marzo tra il pari con la Lucchese e la vittoria col San Donato. Il Cesena invece ha una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi con tre pareggi e la vittoria nell’ultimo turno l’Entella per 4-0.

In casa l’Ancona è quinta per rendimento con 31 punti in 16 partite, quasi due di media a match, sicuramente un ottimo bottino. Il Cesena in trasferta sono in formissima con otto partite senza perdere di fila, precisamente cinque successi e tre pari.

TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Ancona Cesena sarà visibile su Eleven Sports in esclusiva, essendo detentrice di tutti i match dei tre giorni di Serie C attraverso abbonamento mensile o stagionale.

Inoltre, la diretta Ancona Cesena è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

ANCONA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ancona Cesena vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Perucchini, quartetto difensivo composto da Mezzoni, Mondonico, Camigliano e Martina a chiudere il reparto arretrato. In cabina di regia Gatti mentre le mezzali saranno Basso e Paolucci. In avanti Lombardi e Di Massimo esterni mentre Spagnoli unica punta.

Risposta dei bianconeri col 3-4-1-2. Tozzo tra i pali, trio di difesa con Restia, Ciofi e Silvestri a salvaguardare la porta romagnola. Brambilla e De Rose in mediana mentre Adamo e Mercadante agiranno da esterni. Bumbu sarà il trequartista dietro a Shpendi e Corazza

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Ancona Cesena indicano favorita la squadra ospite a 2,10 contro i 3,55 relativi alla squadra biancorossa padrona di casa. Il segno X lo troviamo esattamente a quota 3.

L’Over 2.5 è dato a 2.45 mentre l’esito opposto a 1.45. Questione Gol: entrambe le squadre a segno sono quotate a 2.10, altrimenti 1.63 per il No Gol.

