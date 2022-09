Diretta Ancona Gubbio/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA ANCONA GUBBIO: PARTITA COMBATTUTA

Ancona Gubbio andrà in scena in diretta domenica 18 settembre a partire dalle ore 14.30 allo Stadio del Conero: le squadre si affrontano in occasione della quarta giornata del campionato di Serie C per il Girone B. Lo scontro si preannuncia alla pari. Entrambe le compagini infatti sono reduci da un buon momento. A separarle in classifica ci sono soltanto due punti, che favoriscono gli ospiti. È da capire se però il fattore pubblico potrà fare la differenza.

Diretta/ Gubbio Alessandria (risultato finale 2-0): il sigillo di Artistico!

In occasione dello scorso turno, quello infrasettimanale, entrambe le squadre hanno conquistato una vittoria. L’Ancona ha battuto senza difficoltà la Fiorenzuola, mentre il Gubbio ha avuto la meglio su un avversario di calibro, l’Alessandria. La fiducia dunque non manca a nessuna delle due. Soltanto una però potrà portare a casa l’intera posta in palio nella partita odierna.

Diretta/ Ancona Fiorenzuola (risultato finale 2-0): gol di Paolucci e Martina!

ANCONA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Ancona Gubbio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Ancona Gubbio esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La diretta di Pescara Crotonesarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

DIRETTA/ Pontedera Ancona (risultato finale 2-2): super match in Toscana!

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Ancona Gubbio rivelano che i due allenatori potrebbero fare del turnover in occasione di questa quarta giornata del campionato di Serie C, dato il turno infrasettimanale di pochi giorni fa. Il tecnico dei padroni di casa Gianluca Colavitto dovrebbe comunque continuare a proporre il suo 4-3-3, che finora ha dato i suoi frutti. Questo il possibile undici iniziale: Perucchini; Martina, De Santis, Mondonico, Mezzoni; Paolucci, Gatto, Simonetti; D’Eramo, Spagnoli, Di Massimo. Gli ospiti invece continueranno con il loro 4-2-3-1. Le scelte del tecnico Piero Braglia per la quarta giornata del campionato potrebbero essere queste: Di Gennaro; Bonini, Signorini, Redolfi, Morelli; Rosaia, Francofonte; Corsinelli, Spina, Arena; Vazquez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA