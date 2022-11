Diretta Ancona Imolese/ Streaming video tv: Spagnoli vs Fonseca (Serie C)

DIRETTA ANCONA IMOLESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ancona Imolese, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Punti importanti in palio tra due squadre vogliose di scalare la classifica.

L’Ancona ha raccolto 18 punti nelle prime dodici giornate, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. I biancorossi sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il San Donato Tavernelle. L’Imolese, invece, è a quota 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, due pareggi e sei sconfitte. I rossoblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dall’Olbia.

ANCONA IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Imolese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA IMOLESE

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Ancona Imolese. Partiamo dai biancorossi, in campo con il 4-3-3: Perucchini, Mezzoni, De Santis, Bianconi, Brogni, Gatto, Simonetti, D’Eramo, Moretti, Spagnoli, Di Massimo. Passiamo adesso alla compagine rossoblu, schierata con il 3-5-2: Rossi, Eguelfi, Zagnoni, Serpe, Cerretti, Annan, Bensaja, Castellano, Agyemang, Stijepovic, Fonseca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Ancona Imolese. Secondo i bookmakers, i padroni di casa sono favoriti, prendiamo come riferimento l’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Ancona è a 1,90, il pareggio è a 3,25, mentre il successo dell’Imolese è a 4,00. L’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.

