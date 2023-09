DIRETTA/ Ancona Juventus U23 (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 settembre 2023, Serie C)

DIRETTA ANCONA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Ancona Juventus U23 non presenta alcun incontro giocato tra le due formazioni. Non potendo contare sui testa a testa tra queste due squadre, ci soffermiamo sulle ultime tre sfide di entrambe le compagini. Sfortunata la Juventus U23 che arriva all’incontro con tre sconfitte consecutive patite contro Pescara, Rimini e Spal. In tre partite la formazione bianconera ha subito 8 reti, realizzandone quattro che però non sono bastate ad evitare le tre sconfitte consecutive.

Ancona che nelle ultime tre sfide ha collezionato solamente una vittoria interna contro il Pineto ma che si è dovuta arrendere nei confronti di Gubbio e Cesena perdendo rispettivamente con i risultati di 1-2 e 4-0. La sfida in programma oggi risulta essere molto importante per le due formazioni al fine di risollevarsi in classifica. (Marco Genduso)

ANCONA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Juventus U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Juventus U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Ancona Juventus U23, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. La Juventus Next Gen, guidata dall’allenatore Massimo Brambilla, si prepara per il prossimo turno del campionato di Serie C, in cui affronterà l’Ancona in trasferta con le formazioni chiamate a mantenere ritmi altissimi, dopo aver affrontato un altro turno infrasettimanale.

La Juventus ha l’obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta subita in casa contro la Spal. Dall’altro lato, l’Ancona ha avuto un avvio di stagione difficile, registrando solo una vittoria nelle prime tre giornate. La squadra marchigiana punta a sfruttare il momento di difficoltà della Juventus Next Gen, attualmente all’ultimo posto in classifica, per cercare di ottenere un risultato positivo. I marchigiani sono però crollati sul campo del Cesena nella sfida di martedì scorso.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Ancona Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Marco Donadel schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitali; Clemente, Marenco, Cella; Peli, Nador, Paolucci, Martina; Energe, Cioffi; Spagnoli. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Daffara; Hujisen, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Maressa, Hasa, Turicchia; Cerri, Mbangula.

ANCONA JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











