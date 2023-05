DIRETTA/ Ancona Lecco video streaming tv: la partita è un inedito assoluto

DIRETTA ANCONA LECCO: I TESTA A TESTA

La diretta di Ancona Lecco rappresenta un inedito assoluto: le due squadre non si sono mai incrociate prima d’ora in un contesto ufficiale, naturalmente bisogna ricordare che in questo campionato hanno fatto parte di gironi diversi. Tuttavia, se vogliamo parlare di testa a testa un dato lo possiamo citare: riguarda Luciano Foschi, che da questa stagione è l’allenatore del Lecco e che in un’occasione ha incrociato l’Ancona. Dobbiamo tornare alla stagione 20905-2006: Foschi era ancora un giovanissimo tecnico che allenava la Reggiana.

Il campionato era quello di Serie C2 (girone B) e i dorici si erano imposti con un netto 3-0 grazie ai gol di Alessandro Boergese, Francesco Mortelliti e Andrea Mussi. Sono passati oltre 17 anni e dunque questo incrocio non può essere troppo significativo; ricordiamo poi che Marco Donadel, da metà aprile allenatore dell’Ancona, per la prima volta affronta il Lecco e il suo collega Foschi. Adesso, non resta che aspettare per scoprire cosa succederà nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

ANCONA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Lecco non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Ancona Lecco sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ANCONA LECCO: GRANDE EQUILIBRIO!

Ancona Lecco, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Dorici in campo per stupire ancora dopo aver superato i primi due turni di questi play off. Pareggio riacciuffato in extremis contro la Lucchese e poi colpaccio in casa della Carrarese, con un rigore di Spagnoli a 3′ dalla fine che ha portato i marchigiani alla fase nazionale.

Torna in campo il Lecco dopo un finale deludente, a tratti i blucelesti sono stati in lizza anche per la promozione diretta e si sono dovuti invece accontentare del quarto posto nella regular season, dopo il pari casalingo contro la Pro Vercelli all’ultima giornata. Una sfida interessante ora con i lombardi che dovranno provare a far valere un tasso tecnico importante con due pareggi a disposizione per passare il turno.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Ancona Lecco, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Massimo Donadel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Paolucci, Prezioso; Melchiorri, Spagnoli, Di Massimo. Risponderà il Lecco allenato da Luciano Foschi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Enrici, Battistini, Celjak; Lepore, Ilari, Zamataro, Bunino, Giudici; Mangni, Zuccon.

ANCONA LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











