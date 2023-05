DIRETTA/ Ancona Lucchese video streaming tv: è un dominio dei dorici nei precedenti

DIRETTA ANCONA LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Ancona Lucchese, e allora diciamo che questa partita ha una storia recente piuttosto ampia: tralasciando sfide che sono vecchie di quasi un secolo, abbiamo delle partite che sono andate in scena alla fine degli anni Novanta in Serie B, poi dal 2007 le due squadre si sono affrontate nel contesto di Serie C1, Lega Pro o Serie C unica. In questo scenario i precedenti sono 10: clamorosamente la Lucchese non ha mai vinto, l’Ancona domina lo scenario con sei vittorie di cui quattro consecutive tra il 2015 e il 2021.

Allo stadio Del Conero abbiamo peraltro un solo pareggio, nel dicembre 2014: anche questo risultato chiaramente qualificherebbe i dorici, dunque la Lucchese nel testa a testa non ha troppi appigli. L’ultimo periodo florido per i toscani è quello compreso tra il 1995 e il 1997: qui erano arrivate quattro vittorie consecutive – la prima in Coppa Italia – e per due volte la Lucchese si era imposta in trasferta. Quella più recente risale a 25 anni e mezzo fa: eravamo in Serie B, a decidere in una domenica di metà dicembre era stato il gol segnato da Roberto Paci poco dopo l’ora di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

ANCONA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Ancona Lucchese, sfida valida per il primo turno dei play off di Serie C, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Ancona Lucchese, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ANCONA LUCCHESE SU RAI PLAY

ANCONA LUCCHESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ancona Lucchese, in diretta giovedì 11 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per il primo turno della fase a gironi dei play off di Serie C. Dorici alla verifica dopo aver chiuso al settimo posto la regular season. Troppi alti e bassi per i marchigiani anche nel finale di stagione, con l’avvicendamento in panchina tra Colavitto e Donadel e con la regular season chiusa con un pesante poker incassato nel derby contro la Recanatese.

La Lucchese ha chiuso la regular season con una vittoria casalinga contro l’Olbia e con un ottavo posto comunque soddisfacente, con i rossoneri che speravano, come poi è accaduto, di accompagnare con un piazzamento play off una salvezza tranquilla. In questo campionato il 29 ottobre 2022 l’Ancona ha battuto 2-1 in casa la Lucchese che non vince allo stadio Del Conero dallo 0-1 del 14 dicembre 1997, nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Marco Donadel schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Fantoni, De Santis, Camigliano; Mezzoni, Simonetti, Gatto, Prezioso, Martina; Spagnoli, Di Massimo. Risponderà la Lucchese allenata da Ivan Maraia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Coletta; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli, Franco, Visconti; Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti.

ANCONA LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











