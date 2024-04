Diretta/ Ancona Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 28 aprile 2024)

DIRETTA ANCONA LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Ancona Lucchese vede affrontarsi quest’oggi due formazioni che si ritrovano in classifica rispettivamente al sedicesimo e dodicesimo posto. La squadra di casa ha ancora il proprio destino da scrivere; una vittoria quest’oggi potrebbe portarla alla salvezza con grande attenzione rivolta soprattutto alla sfida tra Entella e Recanatese. Le reti realizzate sono 41 mentre 51 quelle subite, il miglior marcatore è l’ex Feralpisalò Spagnoli: per lui 15 gol, la salvezza passa dalle sue spalle.

Dall’altra parte scende in campo la Lucchese che ha ben poco da raccontare in questo finale di stagione. Aritmeticamente salvi, i rossoneri, sono fuori anche dalla lotta per i play off risultando a ben sei punti di distanza dalla Rimini che si posiziona nell’ultimo posto disponibile. (Marco Genduso)

ANCONA LUCCHESE DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che volessero seguire la diretta Ancona Lucchese anche in tv, l’indicazione è sempre quella relativa all’esclusiva di Sky su tutte le partite del campionato di Serie C. Dunque sfida trasmessa via satellite sui canali di Sky Sport, con gli abbonati che avranno comunque la possibilità di seguire via remoto la sfida in diretta streaming grazie all’applicazione Sky Go.

ANCONA LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Entrando nell’ottica de testa a testa della diretta di Ancona Lucchese, possiamo notare subito la grande mole di dati che ci possono dare le diciotto partite giocate fino a questo momento. Di questi precedenti, dieci sono state vinte dalla squadra ospite mentre i toscani si devono accontentare solo di due vittorie e di sei pareggi. Difficilmente tra queste due squadre si assistono a delle goleade, molto più probabile infatti un 1-0 o un 1-1.

Nell’ultimo match dell’anno scorso infatti la Lucchese ha vinto di corto muso con un rete di Sueva arrivata alla fine del primo tempo, poi il nulla più totale. Rimane impresso invece il 2-1 del 2021 in cui in una gara molto tirata che si stava per risolvere in un pareggio arriva la rete di Spagnoli su colpo di testa che di fatto fece vincere l’Ancona. Un trend quello dei colpi di testa che potremo approfondire nei prossimi giri di orologio con le statistiche, infatti rimanete collegati! (agg. Gianmarco Mannara)

ANCONA LUCCHESE: DELICATA PER I DORICI!

La diretta Ancona e Lucchese concentra praticamente tutte le attenzioni sui padroni di casa: la Lucchese infatti ha ormai messo in cassaforte la salvezza e non ha più velleità di qualificazione ai play off e scenderà in campo allo stadio Del Conero alle ore 20.00 a nervi distesi. L’ultima sconfitta in casa contro la Carrarese ha spento le ultime speranze di qualificazione ai play off dei rossoneri, ora chiamati a salutare la stagione con la migliore prestazione possibile.

Tutte le luci dei riflettori sono dunque puntate su un Ancona che dovrà ancora compiere uno sforzo per provare a ottenere la salvezza diretta, senza passare dei play out. Dorici che in casa del Pescara hanno messo in fila la seconda vittoria consecutiva ma sono ancora lontani una lunghezza dall’Entella e dal sestultimo posto e, dunque, non sono ancora pienamente padroni del loro destino.

ANCONA LUCCHESE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Ancona Lucchese vedrà scendere in campo le seguenti probabili formazioni, con le scelte dei tecnici per l’ultima partita della regular season indirizzate in questo senso. L’Ancona di Roberto Boscaglia conferma Perucchini in porta, Pasini terzino destro e Martina terzino sinistro con Cella e Mondonico coppia centrale di difesa. A centrocampo Basso e Gatto in posizione arretrata e Paolucci, Saco e Cioffi a sostegno dell’unica punta, Spagnoli. La Lucchese di Giorgio Gorgone confermerà il suo 3-5-2. Linea difensiva a tre con Heinz, Fort e Santi davanti all’estremo difensore Borghetto, Malaccari e Carosso esterni di fascia e Misuraca, Scorza e Giandonato a centrocampo mentre il tandem offensivo sarà composto da Sorrentino e Paponi.

ANCONA LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse vedono nella diretta Ancona Lucchese la formazione dorica per forza di cose favorita vista la differenza di motivazioni che accompagna questa partita. Secondo l’agenzia Snai per la vittoria dell’Ancona la quota è fissata a 1.60, per l’eventuale pareggio viene proposta una quota di 3.40 e si alza a 4.50 la quota relativa al successo della Lucchese allo stadio Del Conero.











