DIRETTA ANCONA MATELICA CESENA/ Video streaming tv: precedenti recenti in equilibrio

DIRETTA ANCONA MATELICA CESENA: I TESTA A TESTA

Ancona-Matelica Cesena rappresenta una partita importante nel panorama del calcio italiano: queste due squadre si sono ritrovate in questa stagione dopo 11 anni, e già nel 2009-2010 si era trattato di un ritorno a una rivalità che mancava da 13 anni, visto che l’ultimo match era quello del febbraio 1996. In quel periodo marchigiani e romagnoli sono stati fieri avversari in Serie B; gli ultimi dieci precedenti hanno fatto registrare 4 vittorie dell’Ancona e 3 del Cesena, dunque anche con 3 pareggi.

Al Del Conero i romagnoli non vincono da parecchio tempo: bisogna addirittura tornare a una partita del girone di Coppa Italia nel settembre 1985, che era terminata con il risultato di 2-1. L’Ancona-Matelica invece non festeggia nel suo stadio dal settembre 1995: era stato un pirotecnico 3-2 sigillato da Agostino Iacobelli al 73’, dopo che Luigi Piangerelli e l’autogol di Marco Sesia avevano risposto alle reti iniziali di Davide Tentoni e Edoardo Artistico. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ANCONA MATELICA CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Ancona Matelica Cesena, nonostante si prospetti piuttosto avvincente, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventisettesima giornata di Serie C nel suo palinsesto (per il Girone B ci sarà piuttosto Grosseto-Viterbese). Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto.

ANCONA MATELICA CESENA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

La diretta di Ancona Matelica Cesena, in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 21.00, concluderà la ventisettesima giornata del campionato di Serie C – Girone B. Un importante scontro diretto nella zona play-off, dato che le due squadre sono rispettivamente al sesto posto con 42 punti e al quarto posto della classifica con 45 punti. Chi riuscirà ad avere la meglio potrà compiere un passo in avanti verso la fase successiva della stagione.

Nonostante i bianconeri occupino un piazzamento migliore in classifica, i biancorossi stanno vivendo un momento migliore. Gli ospiti infatti mancano la vittoria da tre turni. L’ultimo risultato è il pari casalingo contro il Grosseto. I padroni di casa, invece, sono reduci dal successo contro l’Imolese. È dura dunque capire chi tra le due sarà favorita. In questo testa a testa per continuare a credere in un posto in cadetteria tutto può accadere!

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA CESENA

Gli allenatori di Ancona Matelica e Cesena non dovranno fare i conti con particolari assenze nel corso del turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C: nessuno dei loro giocatori è stato punito dal giudice sportivo. I padroni di casa dovrebbero dunque confermare un 4-3-3così schierato: Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii; Delcarro, Papa, Iannoni; Sereni, Faggioli, Moretti. Gli ospiti rinunceranno da parte loro ancora agli infortunati Tonin, Favale, Gonnelli, Pittarello e Mulè. Ci sarà spazio, invece, per coloro che hanno giocato meno di recente. Questo il possibile 4-3-1-2: Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Pogliano; Ardizzone, Brambilla, Ilari; Bortolussi, Caturano, Pierini.

QUOTE ANCONA MATELICA CESENA

Le quote della diretta Ancona Matelica Cesena confermano che il match potrebbe essere all’insegna dell’equilibrio: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata a 2,70, mentre la vittoria degli ospiti, con il segno 2, è fissata a 2,65. Il pareggio, con il segno X, infine, è fissato a 3,05.



