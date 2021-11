Diretta/ Ancona Matelica Entella, streaming video tv: ambizioni in bilico (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA ENTELLA: PARTITA EQUILIBRATA

Ancona Matelica Entella, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Ambizioni in bilico tra due squadre che sono partite con obiettivi diversi. Dopo la retrocessione dalla Serie B l’Entella sperava di essere immediatamente protagonista ma ha sofferto il cambio di categoria, anche se l’ultima vittoria interna contro l’Imolese ha permesso ai liguri di riagganciare al momento il decimo posto e la zona play off.

Resta aggrappata al quarto posto in classifica l’Ancona Matelica, rivelazione della prima parte della stagione ma che non è riuscita a restare a galla nella corsa alla vetta, ottenendo solo un punto nelle ultime tre partite, conquistato con l’ultimo 2-2 esterno sul campo della Viterbese. L’ultimo confronto ufficiale in assoluto tra le due squadre risale alla sfida di Coppa Italia del 7 agosto 2016, si giocò a Chiavari e fu l’Entella a spuntarla con il punteggio di 2-0.

DIRETTA ANCONA MATELICA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Ancona Matelica Entella di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA ENTELLA

Le probabili formazioni di Ancona Matelica Entella, match che andrà in scena al Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa, D’Eramo; Del Sole, Rolfini, Faggioli. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Barlocco, Coppolaro, Silvestre, Bruno; Karic, Paolucci, Macca; Schenetti; Lescano, Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



