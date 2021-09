Diretta/ Ancona Matelica Lucchese streaming video tv: dorici lanciati (Serie C)

Ancona Matelica Lucchese, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Dorici lanciati dopo le ultime due vittorie consecutive in Coppa Italia contro l’Avellino e in campionato contro il Pontedera. Già l’anno scorso il Matelica aveva dimostrato di potersela giocare con tutti, la matricola si è spostata ad Ancona restituendo il professionismo a una grande piazza calcistica e i risultati sembrano poter essere ancora potenzialmente migliori.

Diretta/ Ancona-Matelica Pontedera (risultato finale 2-0): Sereni e Rolfini!

La Lucchese, pur essendo partita in ritardo nella stagione dopo il ripescaggio, ha comunque preso un ritmo importante e soprattutto con l’ultima vittoria interna contro l’Olbia ha compiuto un passo in avanti importante in classifica, dimostrando solidità e segnali di crescita in grado di far dimenticare l’amara retrocessione dell’anno scorso. Le due squadre tornano ad affrontarsi ad Ancona in campionato dopo cinque anni, 3-0 per i marchigiani il 27 febbraio 2016 nell’ultimo precedente. La Lucchese non vince al Del Conero dallo 0-1 del 14 dicembre 1997, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B.

Diretta/ Lucchese Olbia (risultato finale 2-1): Semprini e Nanni firmano la vittoria

DIRETTA ANCONA MATELICA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Lucchese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Entella Lucchese (risultato finale 2-0) Schenetti firma il bis!

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA LUCCHESE

Le probabili formazioni di Ancona Matelica Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Favella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Delcarro; Del Sole, Rolfini, Sereni. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Corsinelli, Bellich, Baldan, Nannini; Frigerio, Bensaja, Picchi; Belloni; Nanni, Semprini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA