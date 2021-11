Diretta/ Ancona Matelica Modena streaming video tv: umori opposti (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA MODENA: PARTITA EQUILIBRATA

Ancona Matelica Modena, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Umori opposti tra due squadre che stanno vivendo alti e bassi: l’Ancona Matelica sembra aver perduto il passo delle prime settimane di campionato, in cui la squadra allenata da Colavitto era stata una delle più brillanti, ma ora è senza vittoria da cinque partite consecutive in Serie A, con 2 soli punti conquistati in questa fase.

Tutt’altra musica per il Modena che contro la Vis Pesaro ha inanellato 6 vittorie consecutive, avvicinandosi molto alla Reggiana capolista, ora lontana solo 2 lunghezze, con una continuità che nessuna altra squadra ha avuto nell’ultimo periodo al contrario dei Canarini. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato ad Ancona dopo il match del 24 settembre 2016, 1-0 per i marchigiani il risultato. In Serie B l’ultima vittoria del Modena al Del Conero, 0-3 il 16 dicembre 2001.

DIRETTA ANCONA MATELICA MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Modena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA MODENA

Le probabili formazioni di Ancona Matelica Modena, match che andrà in scena al Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa, D’Eramo; Del Sole, Rolfini, Faggioli. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Giovannini, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



