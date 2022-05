Diretta/ Ancona Matelica Olbia streaming video e tv. Sardi all’assalto (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA OLBIA: OSPITI CON LA TESTA LIBERA…

Ancona Matelica Olbia, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. Partiti per rincorrere la salvezza, i sardi ora possono affrontare con orgoglio i play off per la Serie B, sognando di diventare la seconda formazione dell’Isola dopo il Cagliari a essersi spinta sul secondo gradino del calcio nazionale.

Cammino difficile anche se l’Ancona non è stata totalmente affidabile nel corso della sua stagione: i marchigiani hanno chiuso però con due vittorie consecutive la regular season, l’ultima nel derby contro la Vis Pesaro estromessa proprio con questo ko dai play off. L’Ancona Matelica ha vinto col punteggio di 2-1 entrambe le sfide stagionali contro l’Olbia, sia l’andata al Del Conero sia il match di ritorno in Sardegna.

DIRETTA ANCONA MATELICA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Olbia non è una di quelle disponibili per questo primo turno dei play off di Serie C: la televisione satellitare ha scelto altre sfide e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Olbia, match che andrà in scena al Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitali; Tofanari, Bianconi, Masetti, Maurizi; Delcarro, Papa, D’Eramo, Sereni, Faggioli, Rolfini. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, La Rosa, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Matelica Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.55.











