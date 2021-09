Diretta Ancona-Matelica Olbia/ Streaming video tv: si torna al Del Conero! (Serie C)

DIRETTA ANCONA-MATELICA OLBIA: SFIDA SALVEZZA?

Ancona-Matelica Olbia sarà diretta dal signor Adolfo Baratta: alle ore 15:00 di domenica 5 settembre si gioca per la 2^ giornata nel girone B della Serie C 2021-2022. Una data importante, perché il calcio professionista torna allo stadio Del Conero: l’Ancona era scomparso dai campionati principali dopo un passato che l’aveva visto anche in Serie A, ma è tornato grazie alla fusione con il Matelica, che l’anno scorso giocava a Macerata e si sposta mantenendo intatto l’entusiasmo della passata stagione, anche se in senso stretto ha aperto con una sconfitta a Pescara.

DIRETTA/ Olbia Pistoiese (risultato finale 3-2) video streaming tv: la decide Ragatzu

Esordio invece positivo per l’Olbia, che ha piegato la Pistoiese in una partita pirotecnica: i sardi hanno cambiato girone e adesso vanno a caccia di quella che sarebbe la prima partecipazione ai playoff, sapendo di poter fare un ulteriore salto di qualità ma anche che la strada non sarà per nulla semplice. Aspettiamo dunque che la diretta di Ancona-Matelica Olbia prenda il via; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Pescara Ancona Matelica (risultato finale 2-1): gol di Zappella nel recupero

DIRETTA ANCONA-MATELICA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona-Matelica Olbia non è una di quelle che vengono trasmesse per questa giornata di campionato: sappiamo infatti che Sky ha acquisito i diritti per mandare in onda alcune delle partite di Serie C, ma per il 2° turno ha scelto altre sfide. Resta comunque l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA-MATELICA OLBIA

In Ancona-Matelica Olbia, Gianluca Colavitto dovrebbe nuovamente puntare sul 4-3-3: in porta c’è Vitali, davanti a lui una linea difensiva con Masetti e Iotti centrali, e Tofanari e Di Renzo che corrono invece sulle fasce laterali. In mezzo al campo Papa dovrebbe avere le redini della manovra, sulle mezzali sono nuovamente favoriti D’Eramo e Delcarro; nel tridente offensivo spazio al centravanti Faggioli già andato in gol alla prima giornata – ma occhio a Rolfini – sugli esterni avremo Del Sole e Sereni.

L’Olbia di Max Canzi si dispone con un rombo di centrocampo nel quale Giandonato è il vertice basso e Biancu il trequartista a supporto di Ragatzu, già decisivo, e King Udoh; in difesa comanda il veterano Emerson, autore di una doppietta domenica scorsa, al suo fianco avremo Brignani e in porta Ciocci con Arboleda terzino destro e Travaglini a sinistra. A completare la squadra saranno dunque i due interni schierati nel settore nevralgico: dovrebbero essere Palesi e Lella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ancona-Matelica Olbia possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,00 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 3,60 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA