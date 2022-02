DIRETTA/ Ancona Matelica Pistoiese video streaming tv: oggi ventesimo testa a testa

DIRETTA ANCONA MATELICA PISTOIESE: I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di Ancona-Matelica Pistoiese dobbiamo parlare anche dei precedenti, che non sono certo pochi: queste due squadre si sono incrociate anche in Serie B tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, e dunque ci consegnano un quadro fatto di 19 partite considerando anche quelle degli anni Settanta e Ottanta. L’Ancona-Matelica, che ha vinto le ultime tre, ha un totale di 9 affermazioni; sono invece 5 quelle della Pistoiese, e dunque abbiamo altrettanti pareggi. Prendendo in considerazione le sole partite disputate al Del Conero, possiamo notare che la Pistoiese qui non ha mai vinto: per trovare l’ultima volta in cui ha fatto punti dobbiamo tornare a uno 0-0 andato in scena nell’ottobre 2014, con le due squadre in Lega Pro.

I marchigiani invece, come abbiamo detto, hanno vinto le ultime tre: oltre al 4-0 del match di andata, naturalmente giocato al Melani, ci sono i due successi nella stagione 2015-2016 per il girone B di Lega Pro. Al Del Conero l’Ancona-Matelica aveva vinto 2-1: nel primo tempo Daniele Pedrelli aveva segnato su punizione ma la Pistoiese aveva pareggiato con Domenico Mungo, il gol decisivo era arrivato soltanto al 90’ minuto grazie a Cristiano Lombardi, che aveva raccolto direttamente una rimessa dal fondo del portiere Gianclaudio Lori. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ANCONA MATELICA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Pistoiese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ANCONA MATELICA PISTOIESE: MARCHIGIANI FAVORITI

Ancona Matelica Pistoiese, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Occasione dorica con una sfida da sfruttare contro l’ultima della classe. Gli Orange vengono da una rovinosa sconfitta subita contro il Grosseto nel turno infrasettimanale, un 6-1 che ha lasciato la formazione toscana in coda alla classifica del girone B e con la prospettiva di una salvezza sempre più difficile.

Così come sembra complicato l’impegno in casa di un Ancona che sembra aver ritrovato la brillantezza di inizio campionato, reduce da 8 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 5 vittorie, l’ultima delle quali ottenuta mercoledì scorso sul campo dell’Olbia. Ancona vincente in goleada nel match d’andata a Pistoia con un perentorio 0-4, le due formazioni non si affrontano nelle Marche dal 3 aprile 2016, sempre l’Ancona riuscì a fare bottino pieno vincendo col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Pistoiese, match che andrà in scena al Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella, Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Palesi, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. Risponderà la Pistoiese allenata da Marco Alessandrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pozzi, Mezzoni, Sottini, Moretti, Martina; Suciu, Romano, Castellano; Stijepovic; Vano, Pinzauti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



