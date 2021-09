Diretta Ancona Matelica-Pontedera/ Streaming video tv: sarà match equilibrato?

DIRETTA ANCONA MATELICA-PONTEDERA: EQUILIBRIO IN CAMPO?

Ancona Matelica – Pontedera, diretta dall’arbitro Fabio Rosario Luongo, è la partita in programma oggi domenica 19 settembre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Siamo nel vivo della 4^ giornata della Serie C e per il girone B ecco che si fa avanti la diretta tra Ancona Matelica e Pontedera, match brillante, dall’esito affatto scontato. Dopo tutto è stato un inizio di stagione positivo per la squadra toscana: i ragazzi di Maraia, dopo lo scivolone ad agosto in Coppa Italia, hanno recuperato due pareggi nei primi due turni di campionato e ora, dopo aver superato anche la Pistoiese solo sette giorni fa, sono pronti a fare il bis.

Diretta/ Pontedera Pistoiese (risultato finale 2-0): ai granata il derby toscano!

Non da meno sono stati i marchigiani, che solo in settimana sono usciti vincenti dal turno di Coppa contro l’Avellino: Ancona Matelica pure è oggi in campo forte di ben 4 punti ottenuti fin qui e risultati confortanti contro Olbia e Grosseto. Non sarà dunque sfida facile e certo sarà gran equilibrio in campo: ci attendiamo gran spettacolo.

Diretta/ Grosseto Ancona Matelica (risultato finale 0-0): rammarico toscano

DIRETTA ANCONA MATELICA-PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che purtroppo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ancona-Matelica e Pontedera, partita che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia per assistere al match di Serie C c’è la possibilità della diretta streaming video, affidata al portale Eleven Sports che da anni è la casa del calcio di terza divisione, e fornirà tutte le partite della stagione ai suoi abbonati o a chi decida di acquistare di volta in volta il singolo evento.

ANCONA MATELICA-PONTEDERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto il rivale ostico e la voglia di fare bene, è facile pensare che entrambi i tecnici oggi non vogliano correre rischi inutili per le probabili formazioni della diretta Ancona-Matelica e Pontedera. Ecco che allora Colavitto per il club marchigiano punterà oggi ancora sul 4-3-3 dove pure sarà posto dal primo minuto per tutti i titolari e dunque avremo Sereni, Faggioli e Del Sole in attacco. Irrinunciabile poi in cabina di regia un giocatore come Papa, mentre toccherà a Delcarro e D’Eramo fare da mezz’ali al suo fianco: Maurizio, Iotti, Masetti e Tofanari dovrebbero essere di nuovo i titolari in difesa, posti naturalmente davanti a Avella.

DIRETTA/ Vis Pesaro Pontedera (risultato finale 2-2), video: gol ed emozioni!

Classico 3-5-2 invece per il Pontedera, dove pure Maraia scommetterà ancora su Matteucci, Espeche e Shiba per il reparto arretrato. Nell’ampio centrocampo a cinque dei toscani pure sarà spazio per Benedetti al centro come anche per Caponi e Barba (questo poi fresco di gol) che si collocheranno al suo fianco: per le corsie esterne del reparto pure si faranno avanti Milano e Perretta. Nell’attacco dei granata poi saranno Magnaghi e Mutton a farsi avanti dal primo minuto: dalla panchina però rimangono a disposizione Mattioli e Benericetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie C facciamo fatica ad assegnare un pronostico netto, ma il portale di scommesse Eurobet non ha dubbi invece nell’assegnare il suo favore ai padroni di casa in questa 4^ giornata. Nell’1×2 ecco infatti che il successo dell’Ancona Matelica è stato dato a 2.05, contro il più alto 3.60 valido per la vittoria del Pontedera: il pareggio paga la posta a 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA