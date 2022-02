Diretta Ancona-Matelica Reggiana/ Streaming video tv: Diana cerca riscatto (Serie C)

DIRETTA ANCONA-MATELICA REGGIANA: SFIDA DI ALTO LIVELLO!

Ancona-Matelica Reggiana, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Questa è una delle gare più attesa di questa giornata del torneo, considerando gli alti obiettivi in palio: reduci dal successo per 2-0 contro il Grosseto fanalino di coda, i padroni di casa sono in piena corsa per i playoff, mentre gli ospiti, ko a sorpresa in trasferta contro il Gubbio, sono adesso a -3 punti dal Modena capolista.

Punti fondamentali in palio nel match tra Ancona-Matelica e Reggiana, due tra le migliori squadre del girone B. I biancorossi arrivano a questo appuntamento da un periodo fortemente condizionato da alti e bassi: ora sono al sesto posto con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. La Reggiana, invece, è incappata nella sconfitta contro il Gubbio dopo un ruolino di tre successi di fila. Ora la formazione allenata dall’ex Renate Aimo Diana si trova al secondo posto con 65 punti, conquistati grazie a 19 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta.

DIRETTA ANCONA-MATELICA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Ancona-Matelica Reggiana, in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.30, sarà trasmessa in televisione su Sky Sport al canale 256 del satellitare: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati all’emittente. Per assistere alla partita di Serie C, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti dell’intero campionato: è possibile acquistare l’abbonamento oppure la singola gara.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA-MATELICA REGGIANA

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Ancona-Matelica Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Partiamo dalla formazione allenata da Colavitto, che riproporrà il suo classico modulo, ovvero il 4-3-3 che tanto bene ha fatto contro il Grosseto: Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Sereni, Faggioli, Rolfini. Qualche ballottaggio invece tra le fila della Reggiana, ma mister Diana non ha dubbi sullo schema, ovvero il collaudato 3-5-2: Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Muroni, Cigarini, Sciaudone, Neglia; Zamparo, Rosafio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La sfida tra Ancona-Matelica Reggiana vede leggermente favoriti gli ospiti secondo i bookmakers. A pochi minuti dalla diretta, andiamo a conoscere le quotazioni delle agenzie di scommesse grazie ai dati di Eurobet. L’1-X-2 è così diviso: vittoria Ancona-Matelica a 3,10, pareggio a 3,25 e vittoria Reggiana a 2,20. Gli analisti non prevedono tantissimi gol, come testimoniato dalle quotazioni Under 2,5 e Over 2,5, dati rispettivamente a 1,65 e 2,20. Infine, vi segnaliamo le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente pagano 1,83 e 1,87 volte la posta.



