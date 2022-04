Diretta/ Ancona Matelica Teramo streaming video tv: obiettivi chiusi (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA TERAMO: SFIDA INCERTA!

Ancona Matelica Teramo, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Obiettivi ormai chiusi per entrambe le formazioni in questa regular season. L’Ancona è tornato a muovere la classifica con un pareggio in casa del Siena, ma i Dorici sono ormai certi del raggiungimento dei play off, con la sesta piazza come massimo obiettivo da contendere al Gubbio.

Il Teramo dalla sua nelle ultime partite ha infilato una striscia positiva che gli ha garantito la salvezza diretta: l’ultimo pari interno contro il Pontedera è stato il quinto risultato utile di fila per gli abruzzesi, che addirittura potrebbero tentare un ultimo assalto ai play off, ora distanti 3 lunghezze. All’andata l’Ancona ha calato il poker in casa del Teramo, ultimo precedente nelle Marche tra le due squadre datato 5 aprile 2017, vinse il Teramo di misura 0-1.

DIRETTA ANCONA MATELICA TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Teramo non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Teramo, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Fiorani, Arrigoni, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Matelica Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











