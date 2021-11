Diretta/ Ancona Matelica Viterbese streaming video: chance in Coppa Italia Serie C

DIRETTA ANCONA MATELICA VITERBESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ancona Matelica Viterbese, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Nuova chance per due squadre che si sono appena affrontate in campionato e che non stanno vivendo un momento particolarmente brillante. L’Ancona Matelica era stata una delle rivelazioni di inizio campionato in Serie C ma ha visto calare il suo rendimento negli ultimi match. Dopo due sconfitte consecutive i marchigiani sono riusciti a ottenere un punto in classifica proprio sul campo della Viterbese.

Gli etruschi hanno pareggiato 2-2 con l’Ancona Matelica sabato scorso, dopo la vittoria contro il Siena e la successiva sconfitta in casa della Lucchese. Le due squadre a parte questo ultimo match di campionato tornano ad affrontarsi in casa dell’Ancona dopo l’ultimo precedente, del 6 ottobre 2004, col risultato finale di 1-1. La Viterbese continua a dibattersi nei bassifondi della classifica, nonostante i progressi delle ultime settimane, l’Ancona veleggia comunque ancora nella parte alta della graduatori in campionato.

DIRETTA ANCONA MATELICA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Viterbese sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa, D’Eramo; Del Sole, Rolfini, Faggioli. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Fracassini, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Errico; Murilo, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.85.



